Директор по закупкам компании «Макфа» Владлен Паршин был задержан в Челябинске по делу о взятке. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Компания готова подтвердить задержание господина Паршина. Когда у компании будет четкое понимание о причинах задержания, то мы примем решение о возможности более подробного комментария. Пока это для нас большая неожиданность», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Макфы».

До 2011 года Паршин занимал должность полковника милиции, впоследствии он прошел аттестацию на позицию замглавы оперативно-розыскной части №4 по противодействию коррупции ГУ МВД по Челябинской области, пишет 74.ru.

Паршин перешел на работу в «Макфу» после отставки из правоохранительных органов, в компании он занял пост директора по закупкам и снабжению. Как следует из данных сервиса «Контур. Фокус», мужчина является владельцем компании «Технологии гостеприимства», которая занимается управлением рестораном-пивоварней Paulaner Brauhaus.

По словам источников портала, Паршин «в свое время имел отношение» к задержанию директора по аграрным имущественным и земельным отношениям птицефабрики «Равис» Сергея Сергеева в 2012 году по делу о преднамеренном банкротстве.

Дело «Макфы»

В 2017 году было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, чей отец Валерий являлся основным владельцем мукомольной компании «Макфа». Экс-губернатора обвиняли в получении взяток на рекордную для России сумму в 3,4 млрд рублей.

За несколько дней до этого Юревича заочно арестовали по обвинению в получении взяток на сумму 26 млн рублей от регионального министра здравоохранения Виталия Тесленко и подстрекательстве своего первого заместителя Олега Грачева к клевете в адрес председателя областного суда Федора Вяткина. После вызова экс-губернатора на допрос, его представители сообщили, что Юревич был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Лондона.

По иску Генпрокуратуры, на активы компании был наложен арест. По версии ведомства, Юревич вместе с бывшим генеральным директором компании Вадимом Белоусовым, управляли организацией через своих родственников, а также доверенных лиц, работая в органах государственной власти. Они также не декларировали данные о своих активов и не передавали соответствующую информацию в контрольные органы, используя положение во власти для достижения собственных бизнес-интересов.

Генпрокуратура также обратилась в Центральный районный суд Челябинска с требованием обратить активы компании в доход государства. В мае 2024 года суд удовлетворил иск ведомства. В июле стало известно, что «Управляющая компания «Агромакфа», которая объединяет активы группы «Макфа» в Курганской области, перешла в управление ООО «РСХБ-Финанс».

В ноябре Генпрокуратура обратилась в Центральный районный суд Челябинска с иском против бывших владельцев «Макфы», а также аффилированных с ними лиц, о взыскании дивидендов, распределенной прибыли и займов за 2002-2024 годы. Сумма иска составила более 18 млрд рублей. В январе 2025 года суд полностью удовлетворил иск.