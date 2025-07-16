Родниковский районный суд Ивановской области арестовал 50% долей компании «Рижский хлеб», принадлежащих гражданину Латвии. Арест наложен в рамках мер предварительной защиты по иску Генпрокуратуры, которая потребовала признать экстремистским объединение хлебопеков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

15 июля Генпрокуратура подала иск с требованием запретить в России объединение, в которое входят зарегистрированные на Украине компании «Рижский хлеб» (ТОВ «Рижський хлiб») и «Хлебный гурман» (ТОВ «Хлiбний гурман»), латвийские ООО «Lielezers» и фонд Ziedot.lv. Кроме того, в объединение, по версии Генпрокуратуры, входят гражданин Латвии Нормундс Бомис и украинка Татьяна Приходько, писал «Коммерсант».

Бомис ― основатель и бенефициар холдинга Lielezers, а также сооснователь входящей в него компании «Рижский хлеб» из города Родники Ивановской области. Приходько владеет киевским хлебобулочным производством «Хлебный гурман», созданным на средства Lielezers.

По данным Генпрокуратуры, Бомис через рижский фонд Ziedot.lv перечислил более $36,8 тыс. запрещенному в России украинскому националистическому батальону «Азов»* в 2023-2025 годах. Основным источником финансирования экстремистской деятельности для Бомиса был «Рижский хлеб», считает прокуратура.

Приходько в свою очередь публикует в соцсетях от имени «Хлебного гурмана» и «Рижского хлеба» сведения, дискредитирующие российские власти и армию, а также героизирует действия украинских террористических формирований.

«Тем самым участники экстремистского объединения публично оправдывают террористическую деятельность украинских бандформирований, возбуждают национальную и социальную ненависть, пропагандируют исключительность и превосходство граждан Украины», — приводит «Ъ» доводы российских прокуроров.

Помимо требования запретить объединение хлебопеков в России, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства 50% долей в уставном капитале «Рижского хлеба», за счет которого, по версии ведомства, «формируется финансовая база объединения».

По данным «Ъ», активы «Рижского хлеба» оцениваются в 700 млн рублей, выручка — в 1,5 млрд рублей, а валовая прибыль — в 630 млн рублей.

Конфликт между совладельцами после начала СВО

Соучредитель «Рижского хлеба» Сергей Сиренко рассказывал «Комсомольской правде» в 2023 году, что Бомис, с которым они основали предприятие почти 20 лет назад, после начала военной операции потребовал от него закрыть компанию и перевести все активы в биткоины. Сиренко, по его словам, отказался и предложил выкупить долю Бомиса в бизнесе. Тот «заявил, что санкции через пару месяцев уничтожат Россию и его доля может ничего не стоить».

По данным «Ъ», Бомис также пытался незаконно вывезти дорогостоящее оборудование предприятия, но ему «помешали российские силовики».

Сиренко рассказал «КП», что латвийский предприниматель подал к «Рижскому хлебу» множество исков, а когда компания выделила средства на покупку снаряжения ушедшим на СВО сотрудникам, Бомис пригрозил уголовным делом по факту «растраты».

«Если сложить все его действия, то прямо получается, что он хочет нас утопить. <…> Это же натуральная диверсия против России! А как иначе назвать действия человека, который делает все, чтобы предприятие рухнуло, российский бюджет недополучил деньги, а люди остались без работы?» — возмутился Сиренко.

Отвечая на вопрос, как к ситуации относятся власти, он заявил, что «на словах все всё понимают, сочувствуют», но называют происходящее спором хозяйствующих субъектов, который протекает «в рамках правового поля».

Бомис заявил изданию Jauns.lv, что с начала боевых действий на Украине не имел контактов с российским подразделением, Сиренко «отдалился» от него, а ему самому въезд в Россию запрещен.

«Российский бизнес никак не связан с латвийским предприятием. Сотрудники обучались там почти 20 лет, и до сих пор там работают два пекаря из Латвии, для которых это уже место жительства», — объяснил предприниматель.

В апреле 2025 года Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил иск Бомиса к директору «Рижского хлеба» Елене Улитиной, взыскав с нее 8 млн рублей в пользу компании.

Претензия латвийского соучредителя заключалась в том, что оклад Улитиной повысился с 38 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц, хотя собрание учредителей по этому вопросу не проводилось. Сиренко утверждал в разговоре с «КП», что Бомис не возражал против повышения зарплаты Улитиной.

Комментируя журналу Forbes иск Генпрокуратуры о конфискации доли Бомиса в «Рижском хлебе», Сиренко выразил надежду, что иностранца «наконец выведут из состава партнеров по бизнесу». При этом он отметил, что относительно дальнейших процедур «пока нет никакой ясности».

«Очень надеюсь, что государство не даст разрушить бизнес и нам, наоборот, помогут нормализовать работу. Мы трудимся в городе с 19 тыс. населения, предприятие можно назвать градообразующим», — сказал бизнесмен.

* признан в России террористической организацией и запрещен