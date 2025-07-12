Арбитражный суд Москвы обратил в доход государства активы группы компаний (ГК) «Главпродукт» ― одного из крупнейших производителей консервов в стране, принадлежащего американской Universal Beverage Company, — и собственность владельца ГК Леонида Смирнова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Арбитраж в полном объеме удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры, поданный в марте. Решение вступило в силу незамедлительно, сообщили в суде. Заседания проходили в закрытом режиме, пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из участников процесса. «Главпродукт» — первая американская компания, попавшая под национализацию в России.

По данным Генпрокуратуры, в 2009 году Леонид Смирнов, который является гражданином США, перерегистрировал ГК «Главпродукт» на американские компании Universal Company 2000 Inc. и Universal Beverage Company.

В 2022 году Смирнов, игнорируя указы президента России Владимира Путина о защите национальных интересов в ответ на западные санкции, присоединился к «незаконным действиям органов власти США, направленным на нанесение России стратегического поражения», цитируют «Ведомости» иск надзорного ведомства.

Как считают прокуроры, Смирнов с 2022 по 2024 год вывел на счета в американском банке JPMorgan Chase через подконтрольные ему российские и иностранные компании 1,38 млрд рублей «под видом распределения чистой прибыли».

«Для придания видимости законности данных действий выплаты искусственно раздробили на части размером до 10 млн рублей», — пишет ТАСС.

В октябре 2024 года Путин своим указом передал компании «Главпродукта» во временное управление Росимущества. Однако Смирнов, согласно иску, «из мести стал блокировать работу временной администрации, в том числе по поставке продуктов питания в зону специальной военной операции на Украине».

По данным прокуратуры Смирнов в конце 2024-го ― начале 2025 года направил сотрудникам ГК «Главпродукт» письменные указания не сотрудничать с временной администрацией, не предоставлять ей информацию и противодействовать назначенному управляющему.

Генпрокуратура заявляла в иске, что единственный способ защитить интересы государства и прекратить противоправные действия ― это изъять в пользу государства 100% долей в компаниях «Промстрой», «Промсельхозинвест», «Главпродукт-патент» и инвестиционной компании «Сокол».

Ведомство требовало признать все денежные переводы Смирнова недействительными и взыскать с компаний равнозначные суммы, арестовать имущество компаний «Главпродукта», запретить самостоятельно принимать решения о перераспределении средств, а также ограничить Смирнову открытие банковских счетов и запретить ему давать указания об отчуждении имущества подконтрольных организаций.

В марте суд арестовал средства Смирнова на банковских счетах, кроме 80% ежемесячной зарплаты. Также были арестованы средства компаний «Промсельхозинвест», «Промстрой», «Сокол», Верховского молочноконсервного комбината и других предприятий, за исключением денег для расчетов с поставщиками, банками, выплаты зарплаты сотрудникам и уплаты налогов.

«Прошу Трампа спасти мою компанию»

Представитель Universal Beverage Company в России сообщал РБК, что при распределении прибыли группа соблюдала установленные ограничения. Смирнов пояснил, что структура бизнеса была сформирована не в рамках дробления, а «для защиты от рейдерства».

Предприниматель объяснял «Коммерсанту», что криминального вывода средств из его компаний не было, речь шла о законной выплате дивидендов, с которых официально выплачивались налоги.

«Об этом знали в банках, осуществлявших операции, Центробанке, который их контролирует, Росфинмониторинге и прочие», ― сказал Смирнов газете.

Он добавил, что не противодействовал указу президента о передаче Росимуществу активов «Главпродукта», но его юристы обжаловали действия представителей ведомства, поскольку доли компаний оказались в постоянном, а не временном пользовании.

Смирнов также выразил мнение, что на фоне «потепления» между Россией и США вопросы с «Главпродуктом» должны решаться в «политической» плоскости, а не через суды и силовые структуры.

В марте Смирнов попросил президента США Дональда Трампа защитить его бизнес. В разговоре с New York Post он назвал происходящее с «Главпродуктом» «рейдерством в рамках государственного захвата и попыткой конфискации». По словам предпринимателя, компания потеряла до 30% своей стоимости и, «по сути, ежедневно разрушается».

«Я прошу президента Трампа вмешаться и спасти мою компанию, спасти все остальные американские компании», — заявил он.

В апреле Reuters писало, что новое руководство «Главпродукта» написало Генпрокурору России Игорю Краснову письмо, в котором говорится, что изъятие активов ГК было необходимо для обеспечения стабильного производства, в том числе для будущих поставок Росгвардии и Минобороны. Ранее «Главпродукт» никогда не снабжал российскую армию, заявил источник агентства.

Согласно письму, Росимущество назначило нового гендиректора «Главпродукта» по просьбе производителя продуктов питания «Дружба народов» — единственного поставщика Росгвардии в 2019-2020 годах.

При этом после передачи активов «Главпродукта» под контроль Росимущества производитель консервов столкнулся с падением продаж, сообщило Reuters в июле со ссылкой на источники и внутренние документы ГК.

По данным агентства, от умеренной прибыльности холдинг перешел к ежемесячным чистым убыткам, в связи с чем Минсельхоз потребовал у «Главпродукта» разъяснений.

Согласно документам, на которые ссылается Reuters, назначенное государством руководство ГК намерено увеличить продажи консервов в Китае, а также экспортировать продукцию на новые рынки ― в Северную Корею, на Ближний Восток, в страны Африки и Южной Азии.

Изъятие «Главпродукта» и отношения с США

Reuters отмечает, что национализация холдинга Смирнова не согласуется со словами президента России, который в конце июня заявил, что Москва будет «только приветствовать» возможное возвращение американского бизнеса на российский рынок.

После передачи «Главпродукта» под управление Росимущества госсекретарь США Марко Рубио говорил, что обсуждение ситуации вокруг компании станет частью переговоров о нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой.

«Есть возможности для совместной работы, и, очевидно, это повлечет за собой обсуждение не только российских активов, захваченных европейцами, США или кем-то еще, но и американских компаний, которые пострадали», — заявил Рубио.

Теперь же отношения между двумя странами, «судя по всему, зашли в тупик», пишет Reuters. Президент США 3 июля поговорил с российским лидером по телефону, после чего выразил свое разочарование беседой. Трамп посетовал, что во время общения с Путиным не добился «никакого прогресса» по урегулированию на Украине.

Позже он заявил, что США будут поставлять Украине больше «оборонительного» оружия, а также анонсировал 14 июня «крупное заявление» по России, снова отметив свое разочарование Москвой.