Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимущества компании холдинга «Главпродукт». Соответствующий указ, подписанный главой государства 15 октября, опубликован на сайте правовых актов.

В соответствии с указом, 100% долей в уставном капитале ООО «Главпродукт» (принадлежат АО «Главпродукт», которой владеет ООО «Промсельхoзинвест») а также ООО «Главпродукт-патент» (владелец Universal Company 2000) перейдут к Росимуществу.

«Главпродукт» производит продукты питания — сгущенное молоко, тушенку, шпроты и другие консервы. Собственником холдинга через ООО «Промсельхозинвест» является компания Universal Beverage Company, зарегистрированная в США, отмечает «Интерфакс».

Кроме того, Росимуществу перешли акции и доли других производителей консервов, которыми также владеет «Промсельхизинвест». В их числе:

— АО «Верховский молочно-консервный завод»,

— ООО «Балтийский консервный завод» и его владелец — ООО «Объединенные консервные заводы»,

— АО «Орелпродукт»,

Сам «Промсельхизинвест» и одна его «дочка» — ООО «Объединенная индустриальная компания» — также перешли под госуправление.

С 2023 года Генпрокуратура инициировала многочисленные иски о передаче частных компаний в собственность государства. В частности, Росимуществу передали активы российской «дочки» Danone, пивоваренной компании «Балтика», автодилера «Рольф», производителя макарон «Макфа», Челябинского электрометаллургического комбината и других предприятий.