CNN опубликовал аудиозапись от 2024 года, на которой Дональд Трамп, в то время кандидат в президенты, рассказывает, как пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину «разбомбить Москву к чертям», если тот введет войска на Украину. Об этом заявлении главы Белого дома ранее писала The Washington Post (WP).

Как поясняет CNN, аудиозаписи, включая опубликованную, были сделаны во время предвыборных встреч Трампа со спонсорами в Нью-Йорке и Флориде. Их впоследствии получили трое политических обозревателей — Джош Доуси, Тайлер Пейджер и Айзек Арнсдорф, которые подробно описали некоторые разговоры республиканца в своей книге «2024: Как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку».

Свои ремарки Трамп сделал, излагая доводы в пользу своего переизбрания на второй срок, в частности, тот, что он предотвратил бы конфликты на Украине и в секторе Газа, если бы был президентом США вместо Джо Байдена.

«Я сказал Путину: “Если вы зайдете на Украину, я разбомблю Москву к чертям. Говорю вам, у меня нет выбора”. А он [Путин] такой: “Я вам не верю”. <…> Но правда в том, что он поверил мне на 10%.<..> А 10% это все, что требуется. В действительности, и 5% было бы о’кей», — говорит Трамп на записи.

По его словам, аналогичным образом он пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину, заявив, что «разбомбит к чертям Пекин», если тот начнет вторжение на Тайвань, и точно так же оценил на 10% то, что китайский лидер ему «поверил». Трамп также заявляет, что после этого между ними «никогда не было проблем». В штабе республиканца отказались прокомментировать содержание аудиозаписи.

Об этих заявлениях Трампа стало известно в мае 2024 года, когда их в косвенной речи передала WP, рассказывая о том, что кандидат-республиканец говорит за закрытыми дверями богатым спонсорам. «Например, на одном из мероприятий он заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину, а Китай — на Тайвань, что удивило некоторых доноров», — говорится в статье.

Формулировку «разбомбить к чертям» Трамп также употребил этим летом, комментируя российские групповые удары по Харькову и области в ночь на 7 июня, которые украинские власти назвали «мощнейшими» с начала военной операции. Президент США назвал это ответом на атаки украинских беспилотников на российские военные аэродромы 1 июня.

«Они дали Путину повод, чтобы прошлой ночью разбомбить их к чертям. Мне не понравилось, когда я это [атаки на аэродромы] увидел. Я сказал: ну вот, теперь последует удар», — заявил тогда глава Белого дома.

В октябре 2024 года Трамп в интервью The Wall Street Journal рассказал, что во время одного из разговоров с Путиным он предупреждал российского президента о возможности нанесения удара по центру Москвы: «Я сказал: „Владимир, если ты пойдешь на Украину, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо по центру этой чертовой Москвы“». Комментируя слова республиканца, в Кремле заявили, что в США звучит «очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений» в рамках избирательной кампании.

8 июля Трамп в очередной раз выразил недовольство позицией российского коллеги по урегулированию на Украине, признав, что разрешение конфликта оказалось более сложной задачей, чем он предполагал. Трамп заявил, что «очень пристально» изучает законопроект об антироссийских санкциях, который внесен в Конгресс, но не собирается публично говорить о своих будущих действиях в отношении России. Глава государства добавил, что Белый дом хочет устроить «маленький сюрприз» для Москвы.