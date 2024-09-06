Администрация президента США Джо Байдена выделяет Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $250 млн, говорится в заявлении Пентагона.

«Этот пакет… предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей», — пояснили в американском министерстве обороны.

Очередной пакет военной помощи Киеву включает в себя:

зенитные ракеты RIM-7;

переносные зенитные ракетные комплексы Stinger;

боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибров 155 мм и 105 мм;

противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) TOW;

ПТРК Javelin и АТ-4;

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры М113;

бронетранспортеры с защитой от мин и нападений из засад MRAP.

Также в пакет входят снаряды для стрелкового оружия и гранаты, патрульные катера, запчасти и боеприпасы для подрыва, прочее вспомогательное и учебное оборудование.

О предыдущем пакете военной помощи США Украине Пентагон объявлял две недели назад. В него вошли противотанковые комплексы Javelins, ракеты для систем ПВО и боеприпасы для ракетных систем HIMARS на сумму $125 млн.

После этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Вашингтон может включить в новый пакет вооружения для Киева дальнобойные крылатые ракеты Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM). Собеседники издания предполагали, что эта поставка может существенно изменить стратегическую обстановку на поле боя, поскольку в зоне досягаемости мощных высокоточных боеприпасов окажется существенная часть территории России.

Дополнительную военную помощь украинским войскам пообещала передать и Канада. Речь идет о 80 тыс. двигателей для авиационных неуправляемых ракет CRV-7 и 1,3 тыс. боеголовок, 970 пулеметов, 10,5 тыс. пистолетов, запчастях от списанных разведывательных машин LAV-25 и бронетранспортеров M113, уточняется в заявлении канадского правительства. Соответствующее решение было принято на состоявшемся 6 сентября 24-м заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.