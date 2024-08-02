Число погибших после взрыва в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле увеличилось до семи человек, среди них четверо детей, сообщили в пресс-службе МЧС России. Поисково-спасательные работы на месте обрушения двух подъездов продолжаются.

По информации ТАСС, остается неизвестной судьба еще двух человек.

К утру пятницы, 2 августа, спасатели извлекли из-под завалов дома четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних. В течение дня сотрудники МЧС обнаружили под обломками еще троих — двух детей, а также тело взрослого мужчины.

По данным областного Минздрава, количество пострадавших возросло до 21 человека, включая 10 детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила находятся шестеро взрослых и пять детей. В медучреждения Екатеринбурга госпитализированы семь человек. Состояние пяти пациентов, среди которых двое несовершеннолетних, врачи оценивают как тяжелое.

По данным телеграм-канала Ural Mash, следователи рассматривают две версии, из-за которых произошел взрыв. По одной из них, причиной ЧП стала не выключенная газовая конфорка. Канал утверждает, что к трагедии могла привести неисправность в газовом оборудовании, которую не заметили специалисты, проверявшие дом в конце июня.

Как пишет Ural Mash, также следователи проверяют версию местных жителей, которые утверждают, что двое мужчин нанесли удар по газовой трубе.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. В результате обрушились два подъезда. Предварительной причиной ЧП в МЧС назвали «взрыв газовоздушной смеси».