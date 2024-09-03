Бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск заявил о намерении добиваться ареста имущества и государственных активов Бразилии на территории США в ответ на аналогичные действия в отношении соцсети Х и SpaceX в латиноамериканской стране. На это он указал в посте в соцсети Х, владельцем которой он является.

«Если бразильское правительство не вернет незаконно захваченное имущество Х и SpaceX, мы будем добиваться ответного ареста их государственных активов. Надеюсь, [президенту Бразилии] Луле [да Силве] понравится летать коммерческими рейсами», — написал Илон Маск.

30 августа Верховный суд Бразилии принял решение приостановить работу X в ответ на отказ Маска назначить в стране официального представителя Х. Судья Алехандре ди Мораес указал на необходимость провести расследование в связи с данными, которые якобы свидетельствуют о попытках владельца соцсети помешать бразильскому правосудию.

Кроме того, суд постановил заморозить банковские счета принадлежащего Маску спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX. Однако представители компании отметили, что для этого в суде не было проведено законной процедуры, которая предусмотрена конституцией Бразилии, а потому представители Starlink намерены обжаловать решение.

Конфликт между Маском и бразильскими властями начался еще весной на почве политики. Бизнесмен и представители Х утверждали, что бразильские власти угрожали руководству соцсети из-за отказа удалять аккаунты определенных оппозиционных политиков латиноамериканской страны. Судья Алехандро ди Мораес постановил начать расследование в отношении бизнесмена.

После этого Маск сравнил бразильского судью с главным антигероем серии книг о Гарри Поттере — Волан-де-Мортом и указал на отказ страны соблюдать свободу слова и жесткую цензуру. Также бизнесмен предложил судье уйти в отставку.

В то же время в Бразилии закрылось представительство Х.

В апреле CNN Brasil сообщил, что представители X направили в американский Конгресс информацию о требованиях по модерации контента, которые выдвинул бразильский суд.

В начале августа приостановить работу Х в стране решили власти Венесуэлы. В частности президент страны Николас Мадуро обвинил Илона Маска в «разжигании ненависти, гражданской войны и смерти». Он сообщил, что подписал резолюцию, представленную Национальной комиссией по телекоммуникациям, которая решила «вывести социальную сеть X, ранее известную как Twitter, из обращения на 10 дней».

После этого Маск в шутку пригрозил «подпалить» усы венесуэльского президента Николаса Мадуро космическим лазером.