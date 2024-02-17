Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, вице-премьера регионального правительства по социальному блоку Айшат Кадырову, наградили орденом Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Он отметил, что Айшат Кадырова «достойно продолжает путь», который начал ее дед Ахмат Кадыров, и делает «огромный вклад» в развитие всех сфер деятельности в регионе.

«Внучка Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова <…> лично посещала Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией, навещала бойцов из Чеченской Республики на передовой, а также отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям ДНР!» — написал Дудаев.

В 2020 году Айшат Кадырова, старшая дочь главы Чечни, заняла должность первого заместителя министра культуры Чечни в возрасте 21 года. Руководитель региона тогда заявил, что его дочь имеет «богатый опыт руководства самыми сложными проектами».

В частности, Кадыров отметил, что его дочь несколько лет успешно руководила модным домом Firdaws, а также внесла большой вклад в развитие городской филармонии, за что была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

В октябре 2021 года стало известно, что Айшат Кадырова стала министром культуры Чечни. В декабре того же года ее наградили медалью «За защиту прав человека». В 2023 году президент России Владимир Путин наградил девушку орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени за «развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

В октябре 2023 года Рамзан Кадыров сообщил, что поддержал предложение председателя регионального правительства Муслима Хучиева, который выступил с инициативой назначить Айшат Кадырову своим заместителем по социальному блоку. Вскоре после этого глава Чечни также рассказал, что его дочери было присвоено звание «Народного артиста Чечни».

Среди детей главы Чечни больше всего государственных наград имеется у его 16-летнего сыны Адама. В их число входит вторая по значимости награда республики Татарстан, орден «Дуслык», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «За заслуги перед Уммой» первой степени, орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден парламента Чечни «Даймехкан Сий», орден «За служение религии Ислам», орден «Трудовая Доблесть России», медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» первой степени, а также медаль «Герой Чеченской Республики».