Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко в интервью RTVI сообщила, что вопрос о получении ею мандата депутата Госдумы пока не стоит.

«Не обсуждался вопрос о моем выдвижении в каком-либо качестве, на какую-либо должность ни в 2026 году, ни когда-либо. Этот вопрос не стоял и не стоит», — сказала Боцан-Харченко.

По словам дочери политика, ее нынешняя деятельность связана с увековечиванием памяти отца и управлением благотворительным фондом имени В.В. Жириновского.

«Я этим активно занимаюсь. Также я являюсь ответственным секретарем оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия отца в 2026 году согласно указу президента, это тоже очень крупный большой блок работы. Поэтому как член команды, как управляющий фонда я вношу свой вклад в деятельность детища моего отца, но не более того», — сообщила Боцан-Харченко.

О том, что Боцан-Харченко станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 году, ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на замруководителя парламентской фракции ЛДПР Станислава Наумова. Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с RTVI высказался за то, чтобы на ближайшем съезде 13 декабря выдвинуть дочь Жириновского в высший совет партии.

В свою очередь лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на пресс-конференции, посвященной 35-летию ЛДПР, заявил, что вопрос о выдвижении Боцан-Харченко в Госдуму пока не обсуждался, передает корреспондент RTVI. По его словам, у дочери Жириновского «огромное количество задач».

«Вопрос ее выборов, вхождение в какие-то руководящие органы и тому подобное — это вбросы, которые у нас на самом деле не обсуждаются, и Анастасия Владимировна на это не претендует. Ее главная задача, как и, наверное, общая для всех нас, — это сохранение и умножение великого наследия своего великого отца», — заявил Слуцкий.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году юбилея основателя ЛДПР.