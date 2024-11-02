Обвиняемый в «фейках» о российской армии доцент Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергей Абрамов признал вину в ходе закрытого заседания суда, пишет местное агентство Ura.ru. Ему предъявлено обвинение в распространении военных «фейков» с использованием служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК).

«Он раскаивается, плачет. Но по делу еще пока ничего не известно», — сообщила адвокат Абрамова.

Судья Владимир Ушаков удовлетворил ходатайство следствия о назначении Абрамову меры пресечения в виде запрета на совершение определенных действий. В частности, Абрамову будет запрещено вступать в контакты со свидетелями и пользоваться интернетом. В случае нарушения этих ограничений предусматривается ужесточение меры.

«Ему нельзя общаться с преподавателями, которые проходят по делу в качестве свидетелей», — отметил источник агентства.

Старший преподаватель УГГУ, кандидат педагогических наук Сергей Абрамов был задержан сотрудниками силовых органов в Екатеринбурге 31 октября. Источник Ura.ru отмечал, что поводом для задержания стали «открытая пропаганда среди студентов вуза украинских ценностей, распространение фейков и дискредитация российской армии и спецоперации РФ на Украине».

Вопросы правоохранительных органов возникли, в частности, из-за того, что в ходе лекций Абрамов обсуждал темы, связанные с Крымом, Луганской и Донецкой областями, ставя под сомнение их территориальную принадлежность.

Абрамов был задержан в вузе, пишет Ura.ru. На видео задержания, предоставленном источником, близким к следствию, видно, как ему заламывают руки в лежачем положении и задают вопрос: «Крым чей?», на что преподаватель отвечает: «Крым — российский». На вопрос о том, давно ли, он говорит: «С 2014 года».

На другой видеозаписи, опубликованной изданием, слышно, как Абрамов отрицательно отвечает на вопрос о половых связях со студентками. По словам сотрудника правоохранительных органов, «студентки говорят обратное».

Сергей Абрамов является сотрудником УГГУ с 2006 года, имеет ученую степень кандидата педагогических наук, в 2015-2016 годах был отмечен почетной грамотой за вклад в развитие гуманитарного университета. Ранее он возглавлял кафедру управления персоналом, а последнее время работал старшим преподавателем, говорится в материале Ura.ru.

При этом агентство РИА Новости 1 ноября сообщило со ссылкой на пресс-службу УГГУ, что Абрамов якобы «был уволен с 10 июля 2024 года в связи с истечением срока трудового договора».