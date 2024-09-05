Приговоры по уголовным делам о госизмене российским ученым, специализирующимся на разработках в области гиперзвука, свели к нулю число молодых специалистов, желающих заниматься этой тематикой. Кроме того, ученые перестали публиковать статьи на эту тему в международных журналах, и эта ситуация характерна для всей страны, рассказал RTVI Евгений Краус, врио директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН, который ранее возглавлял осужденный на 15 лет Александр Шиплюк.

«Количество студентов и аспирантов, которые хотят прийти к нам в институт и заниматься этой тематикой, уменьшилось. А точнее, из тех молодых специалистов, кто к нам приходит, этой тематикой, которая так или иначе связана с гиперзвуком, никто не хочет заниматься», — рассказал Краус.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд также назначил ученому штраф в размере 500 тыс. рублей и ограничение свободы на полтора года после освобождения из колонии.

По словам Крауса, уголовное преследование ученых также сказалось на количестве публикаций на тему гиперзвука в международных научных журналах. «Оно равно нулю. Публикации по гиперзвуку у нас на сегодняшний момент отсутствуют. Их запрещает наша внутренняя экспертная комиссия. Просто мы не хотим второй раз наступать на те же самые грабли», — отметил врио директора.

В мае 2023 года, после ареста главного научного сотрудника ИТПМ, специалиста по аэродинамике Валерия Звегинцева, Краус рассказал RTVI, что отток аспирантов, и студентов, желающих заниматься этой тематикой, составлял 10-20%, а число публикаций в научных журналах сократилось на 30%.

Краус добавил, что аналогичная ситуация со специалистами в этой тематике наблюдается не только в ИТПМ, но и в других научных группах, занимающихся гиперзвуком, по всей стране. «Такая же ситуация примерно по всей стране — гиперзвук закрывается, публикаций нет», — добавил Краус.

Гиперзвуковой полет — движение объекта в среде, скорость которого значительно превышает скорость звука в этой среде. Отношение скорости объекта к скорости звука называют числом Маха (М). Движение со скоростью М>1 называют сверхзвуковым, при М>5 — гиперзвуковым. Обсчет особых эффектов, возникающих при гиперзвуковых скоростях, важен для проектирования авиационной и космической техники, для моделирования входа баллистических ракет и спускаемых аппаратов в верхние слои атмосферы.

Чем занимались осужденные за госизмену ученые

По подсчетам RTVI, с 2014 года в России по статье о государственной измене осудили по меньшей мере 14 ученых. Шесть из них занимались именно темой гиперзвука.

Александра Шиплюка обвиняли в передаче иностранным коллегам документов, содержащих гостайну, во время научной конференции в Китае в 2017 году. Ученый настаивал на том, что информация, о которой идет речь, находится в открытом доступе.

В мае 2024 года к 14 годам колонии строгого режима приговорили коллегу Шиплюка, главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его обвиняли в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком.

В апреле 2024 года к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. руб. приговорили другого ученого, специализировавшегося на теме гиперзвука, Александра Куранова. Он занимал пост генерального директора и главного конструктора петербургского Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (НИПГС). Куранову также вменяли передачу за границу информации о российских научных разработках.

В 2023 году с разницей в четыре месяца Мосгорсуд вынес приговоры двум сотрудникам МФТИ и Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) Валерию Голубкину и Анатолию Губанову. Обоих обвиняли в обвиняли в передаче коллегам из Нидерландов документов по разработке гиперзвукового пассажирского самолета в рамках международного проекта HEXAFLY-INT. Оба ученых получили по 12 лет колонии строгого режима.

В сентябре 2016 года по делу о госизмене был осужден еще один ученый, занимавшийся исследованиями гиперзвука, Владимир Лапыгин, доцент МГТУ им. Баумана, заместитель начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (ЦНИИмаш). Его также обвиняли в передаче за рубеж секретной информации, суд назначил ему семь лет колонии строгого режима.

В июне 2020 года суд досрочно освободил Лапыгина из колонии. Он рассказывал, что дело против него было возбуждено из-за демоверсии программного комплекса, позволяющего рассчитывать аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов, которую он отправил по электронной почте гражданину КНР. По словам Лапыгина, программа не содержала в себе гостайну, но могла позволить ЦНИИмаш заключить выгодный контракт с Китаем, писал РБК. Кроме того, в 2010 года программа получила заключение, позволявшее публиковать ее в открытом доступе.