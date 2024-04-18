76-летнего физика Александра Куранова признали виновным в госизмене и приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей, сообщила глава Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку его материалы находятся под грифом «Совершенно секретно».

Лебедева подчеркнула, что назначенный Куранову срок лишения свободы меньше, чем предусмотрено статьей 275 УК о государственной измене. По ее словам, суд применил ст. 64 УК — «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление». Эта статья действует в «исключительных обстоятельствах», связанных с мотивами преступления, ролью подсудимого, его поведением или содействием следствию, а также при наличии смягчающих обстоятельств.

Лебедева особо отметила, что дело Куранова было рассмотрено всего за два судебных заседания. «А у нас, на секундочку, первая инстанция суда субъекта, а значит, дела сложные и объемные. Вот и порассуждайте, уважаемые коллеги», — пишет она в своем телеграм-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».

Александр Куранов — доктор технических наук, профессор кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, гендиректор и главный конструктор ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (холдинговая компания «Ленинец»).

На сайте НИПГС было указано, что Куранов является специалистом в области физики и химии плазмы и имеет докторскую степень по специальности «Тепловые, электрореактивные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов». Он специализировался на научных разработках, связанных с углеводородным топливом для летательных аппаратов. Собеседник ТАСС называл его «одним из самых востребованных отечественных специалистов» в этой области.

Куранов был задержан летом 2021 года. В пресс-службе Лефортовского суда Москвы уточняли, что на момент задержания он имел статус подозреваемого, и следствие ходатайствовало о его аресте. В тот же день, когда стало известно о задержании физика, — 12 августа — он был взят под стражу. Источник «Интерфакса» утверждал, что Куранов якобы передал секретные данные о гиперзвуковых разработках иностранному гражданину.

«Фонтанка» напоминает, что СМИ связывали арест ученого с его участием в разработке гиперзвукового летательного аппарата «Аякс». Куранов на протяжении многих лет организовывал российско-американский симпозиум «Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике», который проводился в Петербурге на базе ХК «Ленинец», а также поддерживал связи с китайскими коллегами.

В начале 2024 года Русская служба «Би-би-си» подсчитала, что за последние шесть лет ФСБ арестовала 12 российских физиков по обвинению в госизмене. Все они были обвинены в передачу за границу секретных данных, в основном — о гиперзвуковых технологиях. Коллеги всех ученых утверждали, что те не имели отношения к разработкам оружия и участвовали в международных проектах по фундаментальной науке — в частности, исследовали физические процессы при гиперзвуковых скоростях.

Издание отметило, что аресты начались вскоре после того, как в 2018 году президент России Владимир Путин публично презентовал «не имеющие аналогов в мире» гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал».

Из 12 арестованных трое умерли — Владимир Кудрявцев, Роман Ковалев, Дмитрий Колкер. Еще двое — Анатолий Губанов и Валерий Голубкин — получили по 12 лет колонии строгого режима. Сергею Мещерякову, по сведениям «Би-би-си», дали семь лет условно. Несколько ученых остаются в СИЗО, в том числе Александр Шиплюк, Анатолий Маслов, Владислав Галкин. Известный физик Валерий Звегинцев взят под домашний арест в Новосибирске. Владимир Лапыгин отсидел почти пять лет и вышел по УДО в 2020 году.