За последние шесть лет ФСБ арестовала 12 физиков по статье о госизмене, подсчитала Русская служба «Би-би-си». Их обвинили в передаче за границу секретных данных, в основном — о российском гиперзвуковом оружии. Аресты начались вскоре после того, как в 2018 году президент Владимир Путин публично презентовал «не имеющие аналогов в мире» гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал», отмечает издание.

Как заявляют коллеги арестованных, те не имели отношения к оружейным разработкам и были участниками международных проектов, связанных с фундаментальной наукой — в частности, исследовали физические процессы при гиперзвуковых скоростях.

«Шпионские» дела

Адвокат правозащитного «Первого отдела» Евгений Смирнов, который до 2021 года защищал в судах обвиняемых в госизмене, включая ученых, рассказал «Би-би-си», что силовики действовали по одному сценарию — приходили в НИИ и искали среди международных проектов за последние годы то, что «максимально подходит». Затем привлекали экспертов — обычно военных инженеров из подведомственных Роскосмосу структур — и те выискивали в проектах признаки гостайны.

«На одну и ту же работу посмотрят гражданский ученый и военный. Военный, естественно, везде будет видеть какую-то государственную тайну, хотя физические процессы в военной инженерии и гражданской похожи», — рассуждает адвокат.

Физик Владимир Лапыгин привел пример из собственного допроса, когда следователь ФСБ принял модель в форме эллипса для испытания в аэродинамической трубе за обтекатель ракеты. «То, что обтекатель ракеты — эллиптической формы, не делает сам эллипс секретной формой», — пытался доказать ученый.

Аналогичным образом «форму ракеты» нашли в материалах Владимира Кудрявцева, рассказала его вдова. Госизменой сочли то, что он в рамках совместного проекта направлял свои исследования в Фон-Кармановский институт в Бельгии.

Как утверждает Смирнов, следователи ФСБ прямо говорили адвокатам, что о каждом деле по госизмене докладывают Путину, а в частных разговорах якобы давали понять, что аресты происходят по указанию свыше.

По мнению Смирнова, уголовные дела против физиков были призваны показать, что российские передовые технологии в области вооружения — лучшие в мире, и за ними охотятся иностранные разведки.

«Уголовная прогрессия»

С 2018 года аресты проводились в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш, Королев) — головном институте Роскосмоса, Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского (ЦАГИ, Жуковский) и новосибирском Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН.

Арестованные физики из разных институтов знакомы друг с другом, отмечают их коллеги. Так, ЦАГИ и ЦНИИМаш, шесть сотрудников которых оказались за решеткой по обвинению в госизмене, участвовали в европейской рамочной программе грантов на космические исследования FP7, которую координировал Фон-Кармановский институт. В ту же программу были вовлечены трое ученых из ИТПМ — Звегинцев, Шиплюк и Маслов.

Такая взаимосвязь дел о госизмене является типичной практикой ФСБ, писал журналист Иван Сафронов, сам осужденный на 22 года в колонии строгого режима по обвинению в госизмене. По его словам, следователям важно построить «уголовную прогрессию» — добиться, чтобы обвиняемый не только признал вину, но и дал показания на других людей, и следствие смогло бы возбуждать новые дела.

Служебная обязанность = госизмена

В случае физиков ФСБ возбуждает уголовные дела, используя международные проекты ученых как повод, отмечает «Би-би-си», ссылаясь на коллег и родственников арестованных.

Они говорят, что уже многие годы внутри системы существует противоречие: Минобрнауки, со своей стороны, обязывает НИИ усиливать международное сотрудничество, ссылаясь при этом на распоряжения Путина, а ФСБ считает контакты с иностранными учеными и публикации в зарубежных журналах признаком госизмены.

Как сказал изданию родственник арестованного физика Галкина, получается, что «можно стать изменником родины по служебной обязанности».

Иностранцев, задействованных в проектах международного научного сотрудничества, силовики сумели запугать, утверждает адвокат Смирнов. По его словам, их невозможно было уговорить выступить в защиту российских ученых, обвиненных в госизмене. «После отравления Скрипалей они панически боялись», — заключил Смирнов.