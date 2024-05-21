Санкт-Петербургский городской суд приговорил 77-летнего физика Анатолия Маслова к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в государственной измене (ст. 275 УК), сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы петербургских судов.

Обвинение требовало приговорить ученого к 17 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, ограничению свободы на срок 1 год и штрафу в размере 500 тысяч рублей. По словам адвоката физика Ольги Динзе, запрошенное наказание повергло его в шок.

В итоге Маслов приговорен к ограничению свободы на 1 год и двухлетнему лишению права вести деятельность, связанную с доступом к гостайне. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку его материалы находятся под грифом «Совершенно секретно».

В последнем слове новосибирский ученый говорил о своей невиновности. По словам его адвоката Ольги Динзе, Маслов заявил, что «ничего плохого и противозаконного не сделал, всю жизнь посвятил семье и отечественной науке». Защита физика настаивала на отсутствии состава преступления, поскольку, по ее оценке, Маслов не передавал тех сведений, в передаче которых его обвинили, и эти сведения не являются государственной тайной.

Маслов находился под стражей с июня 2022 года: его задержали и арестовали в Новосибирске, а под арест поместили в московское СИЗО «Лефортово», но в 2023 году для проведения суда перевели в СИЗО-3 Санкт-Петербурга.

Одновременно с Масловым по обвинению в госизмене в июне 2022 года был задержан еще один новосибирский ученый — Дмитрий Колкер, возглавлявший лабораторию квантовых оптических технологий НГУ. Он умер на третий день после ареста. Как заявляли родственники Колкера, у него была четвертая стадия рака поджелудочной железы.

В феврале 2024 года, находясь в следственном изоляторе, Маслов перенес сердечный приступ, и состояние его здоровья продолжает ухудшаться, заявила его адвокат. «Его возраст, запрет на научную деятельность — все эти факторы объективно влияют на психофизиологическое состояние Анатолия Александровича», — пояснила она, добавив, что у Маслова повышенное давление.

По данным издания Academ.info, физика обвинили в передаче Китаю секретных данных, связанных с гиперзвуком: якобы ФСБ считает, что в 2014 году Маслов передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках.

До задержания Маслов являлся главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН и специализировался на аэрогазодинамике, в своих работах показывая «возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата». Маслов преподавал в двух вузах — Новосибирском государственном университете (НГУ) и Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Был награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского.

Научный руководитель ИТПМ Василий Фомин, комментируя дело Маслова, отмечал, что раньше «по заданию правительства всех заставляли сотрудничать с зарубежными коллегами». «Маслов работал и с американским Boeing, и с китайцами, и с немцами. А теперь ученые, получается, стали виноваты», — посетовал он.

В мае 2023 года сотрудники ИТПМ направили российским властям, коллективам научных и промышленных организаций, а также профессиональному научному сообществу открытое письмо, в котором заявили, что на тот момент трое их коллег были арестованы по подозрению в госизмене. Помимо Маслова, под стражу были взяты Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев, причем об аресте последнего официально не сообщалось.

В письме говорилось, что «деяния, за которые ученые могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности» — речь идет о выступлениях на международных семинарах и конференциях, публикациях статей и участии в международных научных проектах.