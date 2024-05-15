Гособвинение запросило 17 лет колонии строгого режима для 77-летнего ученого из Новосибирска Анатолия Маслова. Об этом 15 мая сообщила ТАСС его адвокат Ольга Динзе.

«С учетом возраста и состояния здоровья всего 17 лет [лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима] с ограничением свободы 1 год и штрафом 500 тыс. рублей», — сказала она.

Маслов находится под стражей с июня 2022 года в рамках дела о госизмене (ст. 275 УК). По данным издания Academ.info, новосибирского ученого обвинили в передаче Китаю секретных данных, связанных с гиперзвуком. Он не признает свою вину.

Дело Маслова расследовал центральный аппарат ФСБ, пишет ТАСС. С мая 2023 года его рассматривают в Петербургском городском суде в закрытом режиме.

Сейчас Маслов находится в СИЗО-3 в Санкт-Петербурге. По словам Динзе, ее подзащитный «в шоке от запрошенного государственным обвинением срока». «Давление высокое и общее состояние не очень», — сказала адвокат. В феврале 2024 года ученый перенес сердечный приступ по стражей.

Научный руководитель ИТПМ Василий Фомин, комментируя дело Маслова, в разговоре с «МК» отмечал, что раньше «по заданию правительства, всех заставляли сотрудничать с зарубежными коллегами». «Маслов работал и с американским Boeing, и с китайцами, и с немцами. А теперь ученые, получается, стали виноваты», — посетовал он.

До задержания Анатолий Маслов был главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Его основным направлением работы была аэрогазодинамика, он проводил исследования в этой области. В своих научных работах ученый «показал возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата». Также Маслов преподавал в двух вузах — Новосибирском государственном университете (НГУ) и Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Был награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского.

Одновременно с Масловым по обвинению в госизмене в июне 2022 года был задержан еще один новосибирский ученый Дмитрий Колкер, возглавлявший лабораторию квантовых оптических технологий НГУ. Он умер на третий день после ареста. Как заявляли родственники Колкера, у него была четвертая стадия рака поджелудочной железы.

Дела против российских ученых о шпионаже и госизмене

Всего за последние шесть лет по статье о госизмене были арестованы 12 российских физиков, подсчитала в феврале Русская служба «Би-би-си». Их обвинили в передаче за границу секретных данных, в основном — о российском гиперзвуковом оружии. Аресты ученых начались вскоре после того, как в 2018 году в России были презентованы «не имеющие аналогов в мире» гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал», отмечало издание.

Из 12 арестованных трое физиков умерли — Владимир Кудрявцев, Роман Ковалев, Дмитрий Колкер. Еще двое — Анатолий Губанов и Валерий Голубкин — получили по 12 лет колонии строгого режима. Сергею Мещерякову, по сведениям «Би-би-си», приговорили к семи годам лишения свободы условно. Несколько ученых остаются в СИЗО, в том числе Александр Шиплюк, Анатолий Маслов, Владислав Галкин. Физик Валерий Звегинцев был помещен под домашний арест в Новосибирске. Владимир Лапыгин отсидел почти пять лет и вышел по УДО в 2020 году.