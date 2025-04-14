Повышение президентом США Дональдом Трампом тарифов на импорт может привести к снижению доходов российского бюджета из-за падения цены на нефть. Об этом профессор Российской экономической школы (РЭШ) Наталья Волчкова сказала в программе «Что это было» на RTVI.

Волчкова рассказала, как может развиваться ситуация в мире в ближайшие 90 дней — срок, на который Трамп приостановил действие новых, повышенных тарифов.

«Я думаю, что все страны, кроме Китая, совершенно точно будут вести переговоры с Соединенными Штатами Америки, слушать условия Трампа, как он видит двусторонние торговые отношения, будут искать компромиссы», — рассуждает экономист.

Как будет развиваться ситуация с Китаем и как Пекин «сможет обеспечить проведение переговоров и результатов без потери лица», предсказать невозможно, полагает Волчкова.

«Я думаю, что тариф против Китая будет выше, чем он был», — отметила она. Повышение тарифов на товары из КНР может привести к тому, что изменится география производства, а некоторые страны начнут выполнять роль «прокладок» в торговле между США и Китаем, предположила Волчкова.

Что касается России, то для нее «основная неопределенность» связана с тем, как повышение тарифов отразится на нефтяных ценах, считает Волчкова. В начале апреля, после повышения Трампом тарифов, цены на нефть упали. Это произошло, потому что «возникли ожидания замедления мирового экономического роста», пояснила экономист: если рост замедлится, то упадет спрос на «черное золото».

«Цена на нефть будет определяться ожиданиями того, как будет мировая экономика в будущем, в ближайший год-два, развиваться, как будет отражаться на ней данный политический кризис. Если все-таки это склонится в пользу ожидания спада, то, конечно, цена на нефть будет снижена, а это означает, что доход российского бюджета снизится. Для России нефть и доходы бюджета нефтяные — это очень важная статья», — добавила Волчкова.