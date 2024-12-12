Все продажи аромаингаляторов в российских онлайн-магазинах приостановлены, документы на продукцию были поддельными, сообщила руководитель ТАСС Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы разобрались с этой ситуацией очень быстро и выяснили, что документов, подтверждающих безопасность этих ингаляторов, достоверных нет. Документы, могу сказать, поддельные», — сказала она.

По словам Поповой, Роспотребнадзор, «буквально вчера» обратился в ассоциацию компаний интернет-торговли с требованием, чтобы такая торговля на интернет-площадках была остановлена.

«Сегодня утром мне доложили коллеги и мне доложил руководитель ассоциации о том, что все интернет-площадки в стране остановили продажу этих ингаляторов», — добавила Попова.

О том, что дети покупают на маркетплейсах аромаингаляторы и «кайфуют от них в школе», в начале декабря писал Baza. По данным телеграм-канала, детям особенно нравятся те аромаингаляторы, что «прям в голову отдают».

После появления этой информации первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев направил главе Роспотребнадзора обращение с просьбой проверить, нет ли в аромаингаляторах запрещенных или ограниченных к обороту веществ. 9 декабря аналогичное обращение написала председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина.

11 декабря пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что регулятор нашел незаконные декларации о безопасности аромаингаляторов для носа и намерен приостановить их продажу.

В Роспотребнадзоре рассказла, что, например, при анализе деклараций в одной из них выявлена ссылка на протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», однако такие исследования в отношении данной продукции не проводились.