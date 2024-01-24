Бывший американский президент Дональд Трамп набрал большинство голосов на первых праймериз республиканцев, которые прошли в штате Нью-Гемпшир, передает The Associated Press. По итогам подсчета 70% бюллетеней экс-президент получает 54,5% голосов, а его главный конкурент, бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 44,0%.

Хейли уже поздравила Трампа с победой, однако подчеркнула, что гонка за номинацию от партии еще не окончена и ее оппоненту придется труднее на следующих праймериз в Южной Каролине.

«Избиратели Южной Каролины не хотят коронации. Они хотят выборов, и мы им их устроим, потому что мы только начинаем», — заявила она.

В Нью-Гемпшире также прошли праймериз демократов, однако имени действующего президента США Джо Байдена в бюллетенях не было. Нацкомитет Демократической партии попросил властей перенести свои праймериз на более позднюю дату, чтобы первым мероприятием в избирательном календаре партии стало голосование в Южной Каролине 3 февраля, чье население отличается большим этническим и расовым разнообразием.

Правительство Нью-Гемпшира отказалось подчиниться указаниям комитета и штат лишился делегатов, которые должны были представлять его на партийном съезде в Чикаго (штат Иллинойс) 18-22 августа. Поэтому имени Байдена не было в бюллетенях, однако там присутствовали его оппоненты — член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс и писательница Марианна Уильямсон, а также еще 19 кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры на праймериз.

При этом сторонники Байдена призвали избирателей от руки списывать его имя в бюллетень, так как Нью-Гэмпшир — один из семи американских штатов, где засчитываются голоса за вписанных кандидатов.

Победы подобных «вписанных» кандидатов случались в истории США. Республиканка Лиза Меркауски таким образом выиграла выборы в Сенат США на Аляске в 2010 году.

15 января 2023 года Трамп также одержал победу на первом голосовании по выборам кандидата в президенты США от республиканцев, которое проходило в штате Айова. Бывшего американского лидера поддержали 50,8% участников внутрипартийного голосования, губернатора Флориды Рона Десантиса — 21,3%, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли — 19,2%, бизнесмена Вивека Рамасвами — 7,6%.

21 января губернатор Флориды Рон Десантис поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа и заявил, что отказывается принимать участие в выборах президента США. По словам губернатора, он не может просить поддерживающих его людей «безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе».