Губернатор Флориды Рон Десантис поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа и заявил, что отказывается принимать участие в выборах президента США. Свое видеобращение в соцсети X Десантис подписал цитатой Уинстона Черчилля: «Успех не окончателен, неудача не фатальна: главное — мужество продолжать».

По словам губернатора Флориды, он не может просить поддерживающих его людей «безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе».

«Ясно, что большинство участников праймериз Республиканской партии хотят дать Дональду Трампу еще один шанс. <…> Хотя у меня были разногласия с Дональдом Трампом, например по поводу пандемии коронавируса и повышения Энтони Фаучи, Трамп превосходит действующего президента Джо Байдена. Я подписал обещание поддержать кандидата от республиканцев и я выполню это обещание. У него [у Дональда Трампа] есть моя поддержка», — сказал губернатор Десантис.

Единственным соперником Трампа в праймериз Республиканской партии теперь остается бывший постпред США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли.

16 января 2023 года бывший американский лидер одержал победу на первом голосовании по выборам кандидата в президенты США от республиканцев, которое проходило в штате Айова. Трампа поддержали 50,8% участников внутрипартийного голосования, губернатора Флориды Рона Десантиса — 21,3%, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли — 19,2%, бизнесмена Вивека Рамасвами — 7,6%.

20 декабря 2023 года Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах, сославшись на 14-ю поправку к Конституции, — как человеку, который ранее дал присягу, а потом принимал участие в мятеже, не может занимать госдолжность.

После этого аналогичное решение приняла госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз. Она считает, что бывший президент нарушил закон, который запрещает занимать госдолжности тем, кто «участвовал в мятеже».

Согласно прогнозу Financial Times, Трамп не сможет во второй раз занять кресло президента США — однако, если ему удастся преодолеть юридические препятствия против выдвижения в Колорадо и Мэне, то его кампания против Байдена станет одной из самых напряженных гонок. При этом победа в любом случае останется за Байденом, прогнозирует издание.