Экс-президент США Дональд Трамп набрал большинство голос на собраниях избирателей-республиканцев в штате Айова, следует из предварительных результатов на сайте партии. Согласно предварительным данным после подсчета более 40 тыс. голосов, Трамп набирает 50,8% из них.

Внутрипартийное голосование в Айове стало первым в стране голосованием по выборам кандидата в президенты от республиканцев. По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, результаты являются «решительной и исторической победой», которая приблизит партию к объединению.

Согласно предварительным результатам после подсчета более 40 тыс. голосов, бывший президент США набирает 50,8% из них, губернатор Флориды Рон Десантис — 21,3%, экс-постпред США при ООН Никки Хейли — 19,2%, бизнесмен Вивек Рамасвами — 7,6%. Остальные три кандидата сумели набрать менее 1%.

Собрания сторонников (кокусы) являются первым этапом внутрипартийных выборов Республиканской партии. Далее состоится праймериз, который организовывает правительство штатов. Кандидату для выдвижения необходимо заручиться поддержкой более половины делегатов.

Комментируя результаты голосования, Трамп заявил, что побеждает очень достойных соперников.

«Это большая честь, что через несколько минут уже объявили, что я побеждаю очень достойных соперников», — отметил экс-президент.

По словам старшего советника предвыборного штаба Трампа Криса Ласивиты, никто никогда не выигрывал на кокусе в Айове с перевесом более 12%.

Дела против Трампа

Положение Трампа в предвыборной гонке омрачают четыре уголовных дела. Бывшего президента обвиняют в попытке изменить итоги голосования 2020 года в штате Джорджия, в фальсификации документов, чтобы скрыть взятки за молчание тем, кто мог подпортить его репутацию во время кампании 2016 года (скандал вокруг порноактрисы Сторми Дэниэлс). Еще одно дело касается секретных документов, которые в прошлом году сотрудники ФБР нашли в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Четвертое дело в отношении политика связано со штурмом трампистами Капитолия 6 января 2021 года. Именно это дело сыграло ключевую роль в Колорадо. Верховный суд штата перед самым Новым годом запретил Трампу участвовать в президентских выборах, сославшись на 14-ю поправку к Конституции. Согласно документу, человек, который ранее дал присягу, а потом принимал участие в мятеже, не может занимать госдолжность. При этом Верховный суд согласился рассмотреть жалобу Трампа на недопуск к первичным выборам в Колорадо.

29 декабря госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз также не допустила экс-президента США до участия в праймериз штата в 2024 году. По ее словам, Трамп не может баллотироваться на свою предыдущую должность из-за его роли в штурме Капитолия в январе 2021 года. Беллоуз считает, что бывший американский лидер нарушил закон, который запрещает занимать должности тем, кто «участвовал в мятеже».

Согласно прогнозам Financial Times, Трамп не сможет во второй раз занять кресло президента США. Однако, если он сможет преодолеть юридические препятствия против своего выдвижения в штатах Колорадо и Мэн, то его кампания против действующего главы государства Джо Байдена станет одной из самых напряженных гонок. При этом победа в любом случае останется за Байденом, пишет газета.