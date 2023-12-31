Евросоюз и США продолжат финансировать Украину, Дональд Трамп не займет пост президента США, а соцсеть X (бывший Twitter) обанкротится. Эти и другие прогнозы на 2024 год опубликовала газета Financial Times (FT). Некоторые из них — в материале RTVI.

Помощь Украине со стороны Запада продолжится

Евросоюз и США продолжат оказывать помощь Украине, несмотря на возникшие в конце 2023 года сложности с выделением средств на эти цели, считает FT. Газета отмечает, что вопрос о поддержке Киева станет более проблематичным, если Дональд Трамп вновь займет пост американского президента. Кроме того, даже при условии того, что ЕС и США будут финансировать Украину, ей будет «сложно совершить военный прорыв, поэтому она столкнется с растущим давлением на переговоры с Москвой», пишет издание. Военного прорыва ВСУ авторы прогноза не ждут, особенно на фоне растущего давления на Киев касательно переговоров с Москвой.

Трамп не станет президентом США

По прогнозам FT, Дональд Трамп не сможет во второй раз занять кресло президента США. Однако, если он сможет преодолеть юридические препятствия против своего выдвижения в штатах Колорадо и Мэн, то его кампания против действующего главы государства Джо Байдена станет одной из самых напряженных гонок. При этом победа в любом случае останется за Байденом, уверена Financial Times.

Соцсеть X обанкротится

В 2024 году соцсеть X (бывший Twitter) рискует столкнуться с банкротством, пишет FT. Как отмечает газета, ранее бизнесмен Илон Маск, которому принадлежит компания, использовал предупреждения о банкротстве в качестве мотивации. В частности, к такому методу он прибегал с Tesla и SpaceX. Однако в случае с X компания действительно может обанкротиться, утверждает издание. По данным FT, соцсеть не может найти источники, которые бы приносили ей стабильный доход, а рекламодатели отказываются от публикации рекламы. При этом издание называет Маска «достаточно безрассудным», чтобы предположить, что он сможет пережить банкротство и остаться самым богатым человеком в мире.

Палестино-израильский конфликт не спровоцирует полномасштабную войну на Ближнем Востоке

Военные действия между Израилем и боевиками палестинского радикального движения ХАМАС не перерастут в полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Как отмечает FT, наибольшую обеспокоенность вызывает обострение противостояния израильских сил с ливанским движением «Хезболла». В то же время США и Иран не хотят эскалации конфликта, поэтому есть надежда на то, что дипломатическое давление сдержит ситуацию.

Нападение Китая на Тайвань не случится

Как прогнозирует Financial Times, смена президента на Тайване не спровоцирует нападение Китая. Подобные опасения связаны с тем, что кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ занимает более жесткую позицию, чем действующий глава государства Цай Инвэнь. Циндэ, пишет FT, в случае победы на январских выборах не намерен менять курс в отношениях с КНР. В то же время китайские власти рассчитывают добиться объединения с Тайванем без боевых действий, усиливая «военное запугивание» и другие рычаги влияния.

2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений

FT указывает, что после того как специалисты опубликуют окончательные статистику по экстремально высоким температурам за 2023 год, он станет самым жарким за всю историю наблюдений. Однако ученые ожидают, что 2024 год будет еще теплее, поскольку жара усиливается из-за климатического феномена Эль-Ниньо, который препятствует образованию дождевых облаков.

В прогнозах FT на 2023 год, в частности, говорилось, что боевые действия на Украине не прекратятся, протесты в Иране продолжатся, а также что Джо Байден выдвинется на новый срок. Газета отметила, что из 20 предсказаний на 2023-й не сбылись только три: