Украинские СМИ назвали имя предполагаемого убийцы Демьяна Ганула — одесского радикального активиста и одного из организаторов поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. По предварительным данным, это Сергей Кочу 1972 года рождения, известно, что в январе он получил загранпаспорт, пишет телеграм-канал издания «Страна». RTVI собрал подробности об убийстве Ганула.

Как был убит Ганул

Ганула застрелили на улице в центре Одессы около 10:30 утра (11:30 по Москве) 14 марта. Местная полиция выпустила сообщение и первое фото с места преступления спустя около 40 минут, при этом имя убитого не называлось. О том, что это именно Ганул, тогда же написал в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Полиция вскоре подтвердила это.

Позже национальная полиция выпустила новые фото и видео, на которых в том числе видно тело мужчины, лежащего на спине на тротуаре и накрытого голубой пленкой. Также были опубликованы кадры с уличных камер, запечатлевших предполагаемого киллера. На них виден мужчина средних лет в одежде цвета хаки и однолямочным рюкзаком. Силовики призвали граждан, знающих о его местонахождении, сообщить правоохранителям.

Кроме того, в украинских СМИ появились кадры непосредственно убийства, на которых киллер производит два контрольных выстрела в голову лежащему на земле мужчине. На месте при этом находятся еще двое — один человек следит за происходящим вокруг, а второй, предположительно, снимает убийство на смартфон. Об этих людях в правоохранительных органах ничего не сообщали.

Одесское издание «Думская» пишет, ссылаясь на свои источники, что убийца дважды выстрелил из пистолета ТТ, и что перед вторым выстрелом у него заело затвор.

«Поэтому он дослал новый патрон и сделал контрольный», — говорится в публикации. По данным издания, на месте найдены гильзы и заевший патрон.

«Думская» также писала, что киллер мог скрыться на такси, и публиковала возможное фото машины. Позже издание сообщило, что предполагаемый убийца якобы сдался, по своей инициативе позвонив в органы. Однако в Национальной полиции это опровергли и заявили, что поиски продолжаются.

Возбуждено уголовное дело о заказном убийстве (п.11 ч.2 ст. 115 УК Украины), которое грозит виновному наказанием вплоть до пожизненного заключения. Глава МВД Украины Игорь Клименко взял расследование убийства под личный контроль.

Кто такой Демьян Ганул

Демьян Ганул родился 6 октября 1993 года в селе Новоселица Кировоградской области Украины. Окончив исторический факультет Одесского педагогического университета имени Ушинского, работал воспитателем-методистом в детском лагере «Артек» в Крыму.

Как пишут украинские СМИ, Ганул начал активную общественную деятельность в 2013—2014 годах с началом протестов на Майдане в Киеве, результатом которых стала смена власти в стране.

Ганул был членом «Правого сектора»* и возглавлял силовой блок ячейки этой организации в Одесской области. После выхода из «Правого сектора»* в 2016 году создал общественную организацию «Уличный фронт», которая среди прочего инициировала снос советских памятников в Одессе и области. В качестве волонтера помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В ноябре 2021 года Ганул организовал акцию возле российского консульства в Одессе, на которую принес гроб с надписями «Груз 200» и «русские едут домой».

Ганул неоднократно жаловался на угрозы и просил о защите со стороны государства. Как пишет РБК-Украина, в 2020 году принадлежащий ему автомобиль BMW X5 подожгли на станции техобслуживания. В том же году неизвестные обстреляли его машину в Одесской области, при этом самому Ганулу пришлось отстреливаться из травматического оружия. Также автомобиль разбили битами.

В мае 2023 года Ганул рассказал в своем телеграм-канале, что его избили неизвестные в военной форме. Он утверждал, что договорился о встрече с ними в одесском кафе в качестве волонтера по вопросам помощи ВСУ.

Как отмечает «Коммерсантъ», Ганул был одним из авторов петиции о запрете в украинских школах преподавания русского языка и литературы и отлавливал уклонистов от службы в ВСУ. Сам он не проходил военную службу из-за отсутствия одного глаза.

В 2023 году в России Ганула заочно обвинили в повреждении памятников воинской славы (ч. 2 ст. 243.4 УК) и объявили в розыск.

Участие в событиях в Одессе 2 мая 2014 года

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые стычки между сторонниками «евромайдана» и его противниками. Драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором забаррикадировались активисты «антимайдана». В результате пожара погибли 42 человека, еще шестеро скончались от огнестрельных ранений. Годы спустя расследование этих событий не завершено, многие подозреваемые в причастности к гибели людей по-прежнему на свободе.

Демьян Ганул не скрывал участия в событиях 2 мая 2014 года как один из сторонников «евромайдана». При этом он утверждал, что активисты «антимайдана» сами подожгли здание, в котором находились, потому что бросали оттуда вниз коктейли Молотова. Ганул говорил, что находившиеся снаружи, в том числе он сам, пытались, но не могли пройти в пылающий дом, а средств тушения не было в положенном месте, как и не было воды.

В российских СМИ и военных каналах Ганула называют организатором поджога Дома профсоюзов и «расправы над русскими людьми».

13 марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Суд также указал, что украинские власти не провели должного расследования по итогам тех событий.

*организация признана в России экстремистской и террористической, ее деятельность на территории страны запрещена