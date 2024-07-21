Президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве нового кандидата от Демократической партии. Как на это отреагировали российские политики, журналисты и политологи — в материале RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

До выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться терпения и внимательно следить, что будет дальше. В приоритете для нас — достижение целей СВО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно.

Следующим шагом <…> должно быть расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали истинное положение дел о его ментальном состоянии, манипулируя общественным мнением и подыгрывая одной политической партии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин:

Байден создал проблемы во всем мире и в своей стране — США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов. Его надо привлекать к ответственности за: развязанную войну на Украине; разрушение экономики европейских государств; санкционную политику против России и других стран. Он создал проблемы во всем мире, его руки в крови.

Писатель Захар Прилепин:

И как мы теперь без этих видосов? Без «Путин — президент Украины»? Без бодрых прогулок по трапу? И по клумбам тоже. Без поиска выхода со сцены в любую сторону, включая оркестровую яму? <…> Все меняется. Все уходит. Прощай, старый черт.

Журналист Алексей Венедиктов*:

Байден сошел с дистанции, поддержав Камалу Харрис, но кого теперь выберут кандидатом в вице-президента в пару к ней?

Журналистка Ксения Собчак:

Логичное решение, которое, очевидно, назревало. До партийного съезда демократов меньше месяца, теперь им нужно срочно определиться с кандидатом. <..> Моя ставка — демократы всё же выдвинут Камалу Харрис. Поняли, что [Дональд] Трамп сейчас победит старика Джо, и подняли ставки.

Военный блогер Сергей Колясников (Zergulio):

Видимо, уже даже просто привязать к трибуне не смогли. Даже интересно — кого поставят вместо. Они ради рейтинга Байдена у демократов просто всех перекрыли. Камала Харрис президент США? Хиллари Клинтон? Ну не знаю.

Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев:

Честно, сейчас нет ни одного повода для оптимизма. Старика дожали, в выборах он участвовать не будет. Но до инаугурации следующего президента дед Байден еще русской кровушки попьет.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц:

Еще один западный лидер пал жертвой проклятия рукопожатия [президента Украины Владимира] Зеленского. А если бы ручкался в перчатке, или сразу бы отсек себе кисть… Аминь дедушке.

Политолог Сергей Марков:

Мнение Обамы было решающим. Обама реальный лидер Демократической партии. <…> Мы говорили, что Байден физически и умственно слаб. Вот сейчас все убедились.

Политолог Евгений Минченко:

Я думаю, что у Байдена действительно были проблемы со здоровьем, как бы они не пытались себя переубеждать. Также было серьезное давление: думаю что решающей стала позиция Барака Обамы, который до сих пор обладает очень большим авторитетом внутри Демократической партии.

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