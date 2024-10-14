В Калифорнии арестовали вооруженного мужчину, предположительно готовившего покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба департамента шерифа округа Риверсайд.

Подозреваемого — 49-летнего жителя Лас-Вегаса Вема Миллера — задержали недалеко от места проведения предвыборного митинга Трампа в долине Коачелла. Во внедорожнике мужчины обнаружили дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости. Автомобиль и оружие не были зарегистрированы.

У Миллера также нашли поддельные удостоверения личности и водительские права на разные имена. Мужчина представился журналистом с «VIP-статусом», чтобы пройти через внешний периметр безопасности мероприятия, сообщил шериф Чад Бьянко, слова которого передает Axios. Миллер утверждал, что на митинг его пригласил другой участник мероприятия.

Контрольно-пропускной пункт, на котором его задержали, находился во внутреннем периметре, куда могли попасть только местные жители и посетители с документами, подтверждающими право посещения митинга, уточнил Бьянко. По его словам, номерной знак автомобиля Миллера был «явно поддельным», а в салоне был беспорядок.

Предположительно Миллер был участником движения «суверенных граждан», которое ФБР относит к внутреннему терроризму как экстремистское и антиправительственное, добавил шериф.

«В свете предыдущих инцидентов, связанных с покушением на жизнь Трампа, у нас был очень подробный план обеспечения безопасности Трампа и участников митинга», — сказал Бьянко.

Шериф предположил, что его помощники, предотвратили третью попытку покушения на Трампа. Неназванный федеральный чиновник в разговоре с CBS News заявил об отсутствии признаков того, что случившееся связано с покушением на убийство. Секретная служба считает маловероятным, что Миллер планировал убить Трампа, а ФБР не расследует инцидент как попытку покушения, пишет New York Post со ссылкой на источники.

После ареста Миллер не высказывал угроз в адрес Трампа. Федеральные следователи не обнаружили никаких угрожающих материалов в адрес экс-президента, сообщили источники АВС. По их словам, в социальных сетях есть сведения о том, что Миллер поддерживает Трампа и присутствовал на национальном съезде Республиканской партии.

Миллера заключили под стражу по подозрению в ношении заряженного огнестрельного оружия и хранении магазина большой емкости, что запрещено в Калифорнии, передает NBC News. Позже мужчину освободили под залог в размере $5 тыс. Он должен предстать перед судом 2 января.

Экс-президент на момент задержания Миллера еще не прибыл на митинг. Инцидент не повлиял на безопасность Трампа и участников мероприятия, сообщили в департаменте шерифа. Представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чун поблагодарил правоохранительные органы за обеспечение безопасности места проведения митинга. Команда политика следит за ситуацией и собирает дополнительную информацию, сообщил Чун.

Вем Миллер после освобождения заявил в интервью Southern California News Group, что шокирован своим арестом и подозрениями в попытке навредить Трампу.

«Эти обвинения — полная чушь. Я художник, я последний человек, который станет причинять кому-либо насилие и вред», — сказал он.

По словам мужчины, он получил специальное приглашение на митинг в долине от главы Республиканской партии округа Кларк. В момент задержания Миллер был одет в футболку и бейсболку с символикой Трампа. Оружие американец, по его словам, купил в 2022 году для самозащиты после получения угроз убийством, но якобы никогда из него не стрелял. Миллер также заявил, что не знал о различиях между законами об оружии в Неваде и Калифорнии, и отрицал причастность к движению «суверенных граждан».

Миллер — зарегистрированный республиканец, имеющий степень магистра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и баллотировавшийся в Законодательное собрание штата Невада в 2022 году, пишет Southern California News Group. Он проиграл на предварительных выборах.

За последние полгода произошли как минимум две попытки покушения на Дональда Трампа. В середине июля 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в политика на предвыборном митинге в штате Пенсильвания, ранив его в ухо. Крукса убили сотрудники спецслужб. В сентябре возле гольф-клуба Trump International во Флориде задержали жителя Гавайев Райана Рута, который прятался в кустах с заряженной винтовкой. Трамп в это время играл на поле в гольф. Мужчине предъявили обвинение в попытке покушения, сам он отрицает вину.