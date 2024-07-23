Утром 23 июля беспилотники атаковали паромное судно в порту «Кавказ» в Краснодарском крае, сообщает глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший.

«Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту «Кавказ». Сейчас на месте работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении губернатора.

Морской порт Кавказ находится в северо-восточной части Керченского пролива на Таманском полуострове в южной оконечности косы Чушка. Он является одним из крупнейших пассажирских портов России, площадь территории порта — 46,5 га, пропускная способность грузовых терминалов — 27,5 млн т в год.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщала, что в ночь на вторник средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА над Брянской и два — над Белгородской областями, а также 21 дрон над территорией Крыма и акваторией Черного моря.

Также утром 23 июля движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в течение чуть более 30 минут.

Последний раз атака беспилотников на Краснодарский край произошла ночь на 5 июля. Тогда в Приморско-Ахтарске был поврежден трехэтажный многоквартирный дом и погибла шестилетняя девочка. По словам Кондратьева, также была нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города.

30 мая министр транспорт Крыма Николай Лукашенко сообщил, что в Керчи два парома пострадали в результате падения обломков ракет, у них повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских не было.