Украинские войска выводятся из Авдеевки, чтобы не допустить их окружения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «РБК-Украина».

Украинский лидер назвал решение о выводе войск из Авдеевки «правильным». Зеленский отметил, что оно было продиктовано желанием Киева «сберечь максимальное количество украинцев», в том числе военнослужащих.

«Отойти на другие рубежи — не означает, что люди отойдут на километры. <…> Потом будет восстановление», — сказал глава государства.

Также в контексте ситуации в Авдеевке Зеленский обратил внимание на проблему нехватки оружия. По словам президента, Украину удерживают в «искусственном дефиците вооружения», которая позволяет российской стороне адаптироваться к интенсивности боевых действий. Он уточнил, что речь, в частности, идет о недостатке артиллерии и дальнобойных средств.

«Будем ожидать поставок <…>. У России есть, а у нас очень мало такого вооружения. <…> Поэтому наше главное оружие — военнослужащие, люди, и мы рассчитываем на поддержку партнеров», — подчеркнул Зеленский.

О выводе войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах» в ночь на 17 февраля объявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, такое решение было принято «исходя из оперативной обстановки», а также «во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих».

При отходе из Авдеевки несколько бойцов ВСУ попали в плен, сообщил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.