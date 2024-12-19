В Кремле прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал российские власти «отморозками» в ответ на предложение российского лидера Владимира Путина устроить «дуэль» с применением ракетной системы «Орешник» по целям в Киеве.

«К сожалению, у него [Зеленского] не получается в последнее время сдерживаться, по всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться, отсюда такое хамство. <…> Нервы не выдерживают», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

Песков добавил, что Зеленский «хамит [Виктору] Орбану» — премьер-министру Венгрии, которая председательствует в Совете ЕС. Речь идет о высказывании президента Украины по поводу посредничества Орбана в урегулировании конфликта. Зеленский в частности заявил, что Киев не нуждается в таких посредниках.

«Мы сильная страна, мы это показали на поле боя <…>. У кого-то другого в Европе есть такой опыт сейчас? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть себе оставит», — заявил Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Орбан в ответ написал в соцсети Х, что не будет отвечать на провокации. Предложение о прекращении огня «лежит на столе», а соглашаться на него или нет, — это ответственность Украины, заявил венгерский лидер.

Дуэль «Орешником»

При подведении итогов 2024 года Путин в ответ на сомнения западных экспертов по поводу возможностей ракетной системы «Орешника» предложил устроить «высокотехнологичную дуэль 21 века»: выбрать объект в Киеве и защитить его западными средствами ПВО и ПРО, а затем ударить по этой цели «Орешником». «Вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки», — прокомментировал слова Путина Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

После прямой линии Путин заявил Павлу Зарубину, что Россия готова провести «дуэль» «прямо сегодня». По словам президента, он назвал Киев в качестве гипотетической цели, поскольку «там и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО». Но можно провести «дуэль» и в другом месте, отметил Путин.

«Пускай они включат все, что у них есть, включая системы противоракетной обороны и антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и в Польше. Их там и там по 24 штуки», — сказал российский президент.

Он уточнил, что не призывает сам к проведению подобной «дуэли», а обращается к западным экспертам, которые сомневаются в эффективности «Орешника». «Пусть они предложат тем, кто платит им заработную плату за такие высказывания, — западным странам — провести такую дуэль. Мы согласны прямо сейчас», — подчеркнул Путин