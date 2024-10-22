В Высшей политической школе (ВПШ) имени Ивана Ильина при РГГУ разработали первую версию курса «Вестернология». Об этом в своем телеграм-канале сообщил философ, руководитель ВПШ Александр Дугин. По его словам, курс «абсолютно парадигмален и жизненно необходим».

«Давайте подумаем, почему в России есть востоковеды, но нет западоведов и само это слово нам кажется неуклюжим и неуместным. Потому, что мы привыкли считать Восток объектом, а вот Запад — субъектом», — написал Дугин.

По его мнению, сегодня необходимо вводить «западоведение» или «вестернологию», чтобы изучать Запад как объект, «симметрично Востоку». Философ полагает, что Запад «проникает внутрь» российского научного сознания, а потому россияне пытаются «смотреть на все его глазами», принимая его «методы, критерии и учения как нечто универсальное и общеобязательное».

«Очевидно, такая установка ущербна, лишает русскую науку субъектности, по умолчанию превращая нашу страну в полу-Запад, недо-Запад, в вечно догоняющую Запад идентичность», — добавил он.

Философ также поделился программной статьей о предлагаемом курсе. Среди его задач и целей, которые указаны в материале, называются полная и глубинная «эпистемологическая деколонизация русского сознания», а также «освобождение от многовекового влияния токсичных установок, зачаровавших русскую мысль».

«Западная цивилизация не просто не является общечеловеческой, но в современном ее состоянии она деструктивна и токсична, вплоть до того, что заслужила определение “сатанинской”. Отсюда и вытекает потребность в вестернологии и проясняется ее смысл», — утверждает Дугин.

В апреле было опубликовано интервью Дугина американскому журналисту Такеру Карлсону. Отвечая на вопрос журналиста о том, почему Россия, начиная с 2000 года, стала для Запада «главным врагом», Дугин выразил мнение, что президент России Владимир Путин — это «традиционный лидер», который с самого начала пытался «вывести нашу страну, Россию, из-под глобального влияния».

В интервью Карлсону философ также выразил мнение, что на Западе хотят «разрушить традиционные ценности, традиционную семью, традиционные государства, традиционные отношения и верования», тогда как Россия, имея ядерное оружие, «твердо стоит на защите» этих ценностей. Именно из-за этого на Западе возникли «русофобия и ненависть к Путину», считает Дугин.

Ученый совет РГГУ принял решение о создании Высшей политической школы имени Ильина в конце июня 2023 года. Руководителем ВПШ был назначен Александр Дугин. Именно он дал центру название, отмечал в беседе с «Коммерсантом» («Ъ») ректор РГГУ Александр Безбородов.

В апреле этого года в соцсети «Вконтакте» была создана группа «РГГУ против школы Ильина». Также на сайте Change.org появилась петиция против создания научного центра. В качестве ее авторов были указаны «студенты РГГУ».

Комментируя ситуацию, пресс-служба ВПШ заявила, что конфликт был создан при участии Запада и его сторонников против России «в рамках информационной войны». Ректор РГГУ говорил, что петиция от имени студентов была опубликована «в интересах украинских спецслужб», а Иван Ильин «никаких фашистов и нацистов не поддерживал».