Два случая заболевания оспой обезьян зарегистрированы в Санкт-Петербурге: инфекция выявлена у мужчин, вернувшихся из турпоездки в Гонконг. Об этом сообщило городское управление Роспотребнадзора.

На сайте ведомства уточняется, что оба заболевших имеют характерные симптомы оспы обезьян и проходят лечение в инфекционной больнице, угроза их жизни отсутствует. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование с целью выявить контактных лиц.

«Своевременно организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Возможность дальнейшего распространения инфекции предотвращена. Определен круг контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением», — заверили в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что в России продолжает действовать комплекс мер, направленных на снижение риска завоза и распространения оспы обезьян, — в частности, на границе осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, особенно в отношении лиц, прибывающих из стран, где уже были зафиксированы случаи заражения этой инфекцией.

«Обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики всех случаев заболевания. В регионах в достаточном количестве имеются наборы реагентов для выявления данного вируса, а также других ортопоксвирусов», — сообщили в петербургском управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что оспа обезьян является редким, но потенциально опасным заболеванием, которое тяжело протекает у людей с ослабленным иммунитетом и может спровоцировать осложнения.

Симптомами оспы обезьян (MPOX) являются лихорадка, интоксикация, вздутие лимфоузлов и распространение сыпи в виде пятен. Эти пятна впоследствии превращаются в пузырьки, которые вскрываются и образуют язвы. После их заживления на коже остаются корочки, которые затем отпадают, оставляя после себя рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе за две-три недели, не требуя особого лечения.

В Роспотребнадзоре напомнили, что с учетом туристического сезона риски завоза в Россию оспы обезьян сейчас актуальны, поскольку зимой многие россияне посещают страны, где встречается эта болезнь.

«Все пациенты с клиническими проявлениями оспы обезьян, в особенности, прибывшие из неблагополучных стран находятся под наблюдением врачей и проходят соответствующее обследование и лечение. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — утверждают в ведомстве.

Первый случай оспы обезьян был зарегистрирован в России летом 2022 года — у молодого человека, вернувшегося из поездки по Европе. До этого о высоком риске проникновения инфекции в Россию предупреждала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что часть взрослых россиян имеют иммунитет к оспе обезьян, поскольку были привиты от натуральной оспы. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, необходимости в дополнительной вакцинации нет, поскольку это заболевание проходит само по себе.

Советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев подчеркивал, что из-за механизма передачи оспа обезьян менее опасна, чем другие виды оспы, а прививки и эффективные системы тестирования гарантируют защиту от ее распространения в России.