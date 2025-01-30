Актер Никита Джигурда заявил RTVI, что считает «достойной наградой» признание его угрозой национальной безопасности Украины.

«Включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима проданной англосаксам Украины», — сказал он.

Джигурда отметил, что он «родился в Советской Украине, а не на бандеровской окраине», а «свой выбор сделал 2 мая 2014 года». «После сожжения украинскими нацистами русских людей в доме профсоюзов Одессы я открыто заявил о поддержке русского мира и России», — подчеркнул актер.

Он напомнил, что ранее его исключили из Союза кинематографистов Украины и внесли в список «Миротворца».

«С тех пор семь раз я побывал на Донбассе, привозя гуманитарную помощь и выступая в госпиталях, в располагах наших бойцов на передовой и в тылу. При любом раскладе победа за нами! Это предначертано свыше!» — добавил Джигурда.

О включении 63-летнего Джигурды в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины стало известно 30 января. Украинский Минкульт объяснил такое решение участием актера «в антиукраинских мероприятиях». Речь идет в том числе о концертах в новых регионах и передаче гуманитарной помощи находящимся там российским военным.

Список российских деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности», власти Украины ведут с 2015 года. В него вносят тех, кто выступает на присоединенных территориях или публично поддерживает политику России в отношении Украины. В перечень, в частности, включены Олег Газманов, Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Никита Михалков, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Надежда Бабкина, Жерар Депардье, SHAMAN (Ярослав Дронов) и другие.

Никита Джигурда родился в 1961 году в Киеве. Там он поступил сначала в Киевский институт физкультуры, а спустя полтора года — в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, где проучился год. В 1980-е Джигурда переехал в Москву, где поступил в Щукинское театральное училище. После окончания вуза он служил в различных театрах, снимался в кино, выпускал музыкальные альбомы и вел передачи на телевидении.

После начала военной операции на Украине Джигурда поддержал действия России. «Я, естественно, двумя руками за СВО, а не за полноценную войну, когда американцы сжигают все на своем пути», — заявил он.

В мае 2024 года агентство РИА Новости сообщило, что Джигурда якобы планирует начать службу в зоне боевых действий на Украине в поздравлении, где на тот момент служили муж блогера Елены Блиновской Алексей и бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Сам актер позже заявил, что еще в 2023 году хотел отправиться на СВО, однако ему отказали из-за возраста.