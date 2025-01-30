Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины включило российского актера Никиту Джигурду в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Минкульт Украины объяснил это решение активным участием Джигурды «в антиукраинских мероприятиях». Речь идет о концертах, массовых акциях и передаче гуманитарной помощи российским военным, находящимся на присоединенных территориях.

Список российских деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности», власти Украины ведут с 2015 года. В него вносят тех, кто выступает на присоединенных территориях или публично поддерживает политику России в отношении Украины. В частности, в реестр входят Олег Газманов, Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Никита Михалков, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Надежда Бабкина, Жерар Депардье, SHAMAN (Ярослав Дронов) и др.

В 2022 году из реестра убрали российского юмориста Максима Галкина*, а в 2023-м и 2024-м добавили еще несколько десятков человек.

Никите Джигурде 63 года. Он родился в Киеве, где поступил сначала в Киевский институт физкультуры, а спустя полтора года — в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого на курс педагога Николая Рушковского.

В киевском театральном институте Джигурда проучился год, после чего переехал в Москву и поступил в Щукинское театральное училище на курс режиссера Евгения Симонова, откуда выпустился в 1987 году. Тогда же его приняли в труппу театра на Таганке.

В мае 1981 года Джигурда попал в психиатрическую больницу. В интервью Елене Ханге он рассказывал, что провел там две недели. По его словам, родители решили его «спрятать» в клинику в тот период, когда в Киев приезжал Леонид Брежнев. Они объясняли это тем, что Джигурда якобы считался «неблагонадежным» гражданином из-за «антисоветских песен».

В 1987 году Джигурда перешел из театра на Таганке в Московский новый драматический театр. Затем он служил в театрах Рубена Симонова и «У Никитских ворот». Среди прочего, Джигурда снимался в кино, выпускал музыкальные альбомы и вел телепередачи. В частности, в 2013—2014 годах был ведущим передачи «Crazy Russia, или Веселая Джигурда» на «Пятнице».

Никита Джигурда поддержал действия России в специальной военной операции на Украине. «Я, естественно, двумя руками за СВО, а не за полноценную войну, когда американцы сжигают все на своем пути», — заявил он.

В мае 2024 года агентство РИА Новости писало, что Джигурда якобы может начать службу в зоне боевых действий на Украине в поздравлении, где на тот момент служили муж блогера Елены Блиновской Алексей и бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов