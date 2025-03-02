Митрополит Курский Герман 28 февраля подписал указ о лишении сана священника Владимира Боярского, настоятеля храма Архангела Михаила в приграничном селе Любостань Курской области. Об этом говорится в публикации в сообществе храма в соцсети «Одноклассники».

В посте утверждается, что решение о лишении отца Владимира сана было принято с формулировкой: «За провокационные фильмы в СМИ о доставке гуманитарной помощи населению, которые скомпрометировали некоторых ответственных лиц. За дерзкое поведение — что не склонил голову перед теми, кто его оклеветал и унизил».

В публикации отмечается, что отец Владимир «смиренно принял эту новость» и намерен оказывать молитвенную помощь всем нуждающимся, «несмотря на происходящую несправедливость»:

«Это известие, безусловно, вызывает скорбь и недоумение в наших сердцах. Однако важно помнить, что служение Богу и людям — не ограничивается саном или должностью. <…> Быть священником — это призвание, а не работа».

Церковный суд над отцом Владимиром прошел 26 февраля. В храме Архангела Михаила утверждают, что судебное разбирательство было инициировано по ходатайству главы Большесолдатского района Курской области Владимира Зайцева. От чиновника в адрес священника якобы «регулярно поступали угрозы» за то, что тот обвинял руководителя района в отсутствии гуманитарной помощи для жителей курского приграничья.

На суде отца Владимира упрекнули в том, что он делает публичные заявления без согласования с митрополитом, молится о людях с духовными недугами, а также лжет о своем избиении.

«Отец Владимир очень разочарован в том, как его предала Церковь и готов к любому исходу», — сообщили в храме.

В феврале в соцсетях храма были опубликованы видео, на которых, как утверждается, отец Владимир развозит гуманитарную помощь и проводит службы в приграничных селах, а также помогает российским военным, освящая их машины и передавая еду.

В июле 2024 года патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда Казанской епархии о лишении сана иерея Виталия Беляева. «Коммерсантъ» писал, что суд обвинил священника в отношениях со второй женщиной и рукоприкладстве, сам он вины не признал. Беляев заявлял, что Казанская епархия таким образом «противодействует» его гуманитарным миссиям в зоне боевых действий на Украине.