Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении сроком на три года клирика столичного храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе иерея Димитрия Сафронова. Соответствующий указ опубликован 24 апреля на сайте Московской епархии РПЦ.

Указ патриарха датирован 15 апреля. Согласно документу, Сафронов лишен права преподавать богословие, носить рясу и священнический крест. Иерей на три года направлен псаломщиком в храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках (Тверской район Москвы).

«По окончании срока несения епитимьи, по отзывам с места несения послушаний, будет принято решение о возможности его дальнейшего священнослужения», — говорится в указе.

В документе не объясняются причины запретить Сафронова в служении. Телеграм-канал «Сирена» отмечает, что священник служил панихиды на могиле оппозиционера Алексея Навального, в том числе на 40-й день после его смерти.

Димитрий Сафронов был в числе подписавшихся под призывом православных священников, мирян и христиан других конфессий к властям России выдать тело Навального семье. Предположительно Сафронов также не читал молитву «О святой Руси», пишет религиовед, автор телеграм-канала «Православие и зомби» Ксения Лученко.

Патриарх Кирилл впервые вознес молитву «О святой Руси» в сентябре 2022 года в Александро-Невском скиту близ Переделкина. В молитве есть такие строчки: «Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу. <…> Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедех Твоих утверди, крепость духа им низпосли, от смерти, ран и пленения сохрани». Глава РПЦ подчеркивал, что эта молитва должна неукоснительно читаться каждый день во время божественной литургии. По словам патриарха, молитва выражает надежды «на установление прочного и справедливого мира». В мае 2023 года церковный суд Москвы лишил сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблине Иоанна Коваля, который заменил в молитве слово «победа» на «мир». В январе 2024 года такое же решение было принято в отношении настоятеля московского храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах Алексия Уминского, который отказался читать молитву «О святой Руси». Позже Вселенский патриархат восстановил его в сане.

Смерть Алексея Навального

Навальный умер 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. В региональном управлении ФСИН заявили, что ему стало плохо после прогулки, реанимировать политика не удалось.

Мать оппозиционера Людмила Навальная, его адвокаты и соратники говорили, что следователи отказывались выдавать его тело и настаивали на проведении тайных похорон.

После смерти Навального священник Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко заявил о планах отслужить по нему панихиду у Соловецкого камня в Москве. 17 февраля Михнова-Вайтенко задержали, вечером того же дня он был госпитализирован с инсультом из отдела полиции.

Отпевание Навального прошло 1 марта в церкви «Утоли моя печали» в московском районе Марьино, где раньше жила семья оппозиционера. Отпевание проводил штатный клирик храма Андрей Малевич. В тот же день Навального похоронили на Борисовском кладбище в Братееве.