Священный синод Константинопольской православной церкви восстановил протоиерея Алексия Уминского в сане, которого он был лишен по решению церковного суда Московской епархии. Об этом сообщается на сайте Вселенского патриархата.

Из сообщения следует, что Уминский подал открытое обращение к патриарху Константинопольскому, который принял его прошение. Изучив обстоятельства, при которых протоиерей был лишен сана, члены Синода пришли к выводу, что «причины, по которым было наложено наказание, не были обоснованы по церковным критериям».

После этого Уминского восстановили в сане, подчеркнув, что Вселенский собор наделяет патриарха Константинопольского таким правом без необходимости согласовывать решение с тем патриархатом, в котором проходило рукоположение священника. Он будет служить в одном из приходов Вселенского патриархата в Европе, пишет религиовед Ксения Лученко в телеграм-канале «Православие и зомби».

Ранее Священный синод Константинопольского патриархата аналогичным образом восстановил в сане бывших клириков Литовской епархии РПЦ и других священнослужителей, лишенных сана из-за антивоенной позиции. В частности, клирик храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерей Иоанн Коваль был лишен сана в 2023 году — за то, что в молитве «О Святой Руси» заменил слово «победа» на «мир», а потом по решению Священного синода перешел под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Весной 2022 года появилась петиция об окончании боевых действий на Украине. Ее подписали 294 клирика Русской православной церкви. Это каждый семидесятый русский священник, отмечал бывший депутат Государственной думы Олег Шеин в колонке для RTVI.

Уминского, который с 1993 года был настоятелем московского храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах, накануне Рождества отстранили от служения, заменив протоиереем Андреем Ткачевым. Ткачев неоднократно выступал в поддержку российской военной операции на Украине. В апреле 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему подозрения в «пропаганде войны» и «оправдании вооруженной агрессии против Украины».

На фоне новостей о запрете Уминского в служении в Сети появилось открытое обращение к патриарху Кириллу с просьбой пересмотреть это решение «ради душевного равновесия верующих людей». Его подписали тысячи интернет-пользователей. Ткачев тогда заявил в своем телеграм-канале, что возникло «много шума из-за замещения одним священником другого священника».

Уминский, в отличие от своего преемника, не скрывал негативного отношения к действиям российских войск на Украине.

«Всякая война заканчивается миром, всякая эпидемия заканчивается, истребив огромное количество людей, — говорил он. — Я не могу поддержать эти военные действия. Я молюсь о мире, я молюсь о том, чтобы это как можно скорее прекратилось, и как можно меньше людей пострадало».

Протоиерея обвиняли в «неотолстовстве, то есть перепетой на новый лад позиции писателя Льва Толстого, за которую тот был отлучен от Церкви». Осенью 2023 года Уминский в интервью Алексею Венедиктову* посоветовал тем, кто не хочет ходить в храм, где «молятся за победу и за поддержку СВО», искать священников, которые «стараются не очень сильно <…> военный дух на литургии укреплять» и «больше молятся о мире, нежели о победе».

Текст молитвы «О святой Руси» был утвержден патриархом Кириллом в 2022 году. Она звучит так: «Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу».

В начале 2024 года, через три дня после Рождества, Уминского вызвали в церковный суд «в целях дачи объяснений, показаний» в качестве «обвиняемого лица» по делу о «церковном правонарушении, связанном с отказом чтения установленной молитвы о святой Руси за божественной литургией».

Заседание было назначено на 11 января, и Уминский на него не пришел. Пропустил он и повторное слушание, состоявшееся 12 января. Историк русской церкви Сергей Бычков тогда заявлял RTVI, что «исход предрешен — и, наверное, его [Уминского] извергнут из сана, поскольку он уже запрещен в священнослужении».

На третьем заседании, 13 января, церковный суд действительно постановил извергнуть Уминского из сана «на основании Правила 25-го Святых Апостолов <…> за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление)», выразившееся в «отказе от исполнения Патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной Литургией».

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил RTVI, что Уминскому не следовало обсуждать утвержденную патриархом молитву «О святой Руси» в интервью Венедиктову*, поскольку служение священника предполагает верность церкви и уважение к патриарху как к отцу.

«Вознесение тех молитв, которые возносятся по благословению святейшего патриарха, в том числе и молитва о святой Руси, которая, собственно, и стала камнем преткновения в этой ситуации — это, конечно, та добровольная обязанность, обязательство, которое принимает на себя не только отец Алексей Уминский, но и любой другой священник Русской церкви», — подчеркнул представитель РПЦ.

По словам Кипшидзе, если кому-то из священников не понравилось благословление патриарха читать молитву или они посчитали, что оно не соответствует церковному праву, то им следовало поставить этот вопрос внутри церкви — и еще в 2022 году. Представитель РПЦ подчеркнул, что пацифизм — это не религиозное вероучение, а идеология, и ей нет места внутри церкви.