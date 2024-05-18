Создатель и автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук предположил, что коррупционное уголовное дело замминистра обороны Тимура Иванова может закончиться тюремным сроком. Такое предположение он высказал в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер.

Судьба Иванова зависит от того, «насколько сильно его будут топить» и насколько упорными окажутся Следственный комитет и прокуратура, считает Звинчук.

Иванов «очень тесно вовлечен в истории, связанные с высшим эшелоном власти», и обладает уникальной информацией о том, как «потенциально замараны» другие люди, порассуждал автор «Рыбаря».

«Если пренебрегут всеми этими исками, всеми этими историями, не пойдут на тему сотрудничества на ниве того, что этот человек может рассказать что-то о других, возможно, нас будет ждать посадка», — отметил Звинчук.

Однако если Иванов «был вовлечен в схемы» с участием «сильных мира сего», то в кулуарах за него будут «просить», продолжил создатель «Рыбаря».

«Но сейчас ситуация немножко не такая. Если такого человека, как Тимур Иванов, который не пользовался любовью среди подчиненных, военнослужащих, сейчас, после всех этих скандалов, помилуют условно или дадут условно, это нанесет удар по престижу центральной власти в России», — считает Звинчук.

По его мнению, для власти такой вариант неприемлем, поэтому она продемонстрирует «достаточно последовательные действия».

«Это даст людям и населению на фоне масштабного стрессирования от боевых действий, от социально-экономической обстановки, от международного давления определенную долю позитива, который сейчас нужен», — заключил Звинчук.

В конце апреля Басманный суд Москвы арестовал Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По этой статье заместителю министра обороны грозит лишение свободы на 15 лет. Он отстранен от исполнения обязанностей и находится под стражей в СИЗО «Лефортово», а его счета арестованы.

В деле Иванова идет речь о получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия писал, что общая сумма взятки, полученной замминистра с 2018 по 2023 год, составила 1,185 млрд рублей. Помимо Иванова по делу также арестованы предприниматель Сергей Бородин и учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

В середине мая по обвинению в получении взятки в особо крупном размере был арестован еще один высокопоставленный функционер Минобороны — начальник главного управления кадров ведомства генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.