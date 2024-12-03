2 декабря во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Украины Владимир Зеленский резко высказался в адрес России. На вопрос журналиста, на какие уступки должна пойти Россия, он ответил: «На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы». Как на эти слова отреагировали российские чиновники и политологи — в материале RTVI.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Александру Юнашеву заявил, что в России сейчас «более конструктивная повестка дня». Он также отметил, что сам не слышал слов украинского президента.

Представитель МИД России Мария Захарова сказала NEWS.ru, что канцлер Германии и не догадывается, что Зеленский, посылая Россию «на три буквы», имел в виду ФРГ.

«Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду ФРГ», — пояснила дипломат.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа разговоре с «Лентой.ру» заявил, что «когда из клоуна делают президента, человеку кажется, что он уже действительно стал президентом».

«А когда с таким человеком встречаются лидеры ведущих стран Запада, ему кажется, что он, может, стал выше и главнее всех и от него многие зависят. Он не понимает, что над ним куча кукловодов, и как с самого начала он играл, так и сейчас продолжает играть. Такие заявления его говорят, что он — дурак, и, естественно, на мой взгляд, его выкинут эти его покровители при первой же возможности. Его уже слили, и не нужен им никакой Зеленский, не интересует их никакая Украина. Задача была — экономически ослабить Россию. Это у них не получилось, поэтому они ищут выход из положения», — отметил парламентарий.

Политолог Сергей Марков написал в телеграм-канале:

«Этот эпизод ярко подтверждает деградацию западных политиков. И моральное преимущество России»