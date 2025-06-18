У скончавшейся 18 июня народной артистки России Натальи Теняковой, сыгравшей бабу Шуру в фильме «Любовь и голуби», было много разных болезней, ее беспокоили проблемы с сердцем. Об этом aif.ru рассказали в окружении актрисы.

«У Натальи Максимовны много разных болезней было, в частности, тромбы беспокоили. Она в больнице находилась, что-то с сердцем», — сказал собеседник издания.

Причиной смерти Теняковой стала остановка сердца, сообщил ТАСС заслуженный артист России Андрей Давыдов.

«Месяц назад ей было плохо, но она отказалась от госпитализации», — добавил он.

Источник ТАСС, близкий к окружению актрисы, рассказал, что причиной смерти Теняковой стала острая сердечная недостаточность. Аналогичную версию приводит телеграм-канал Shot, сообщивший, что артистка умерла во сне.

Примерно за год до смерти Теняковой телеграм-канал Mash писал, что актрисе стало плохо перед спектаклем «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ им. Чехова. По информации канала, тогда у артистки поднялось давление, врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась.

О смерти Теняковой утром 18 июня сообщили в МХТ имени Чехова, в котором она прослужила почти 40 лет. Актрисе было 80 лет.

Прощание с Теняковой пройдет 20 июня в стенах МХТ. Тело актрисы кремируют, а прах захоронят на Троекуровском кладбище, рядом с могилой ее супруга, актера Сергея Юрского, умершего в феврале 2019 года.

Соболезнования о Наталье Теняковой

Глава Минкульта Ольга Любимова назвала Тенякову «человеком редкого дарования». «Ярчайшая актриса отечественного кино и театра. Ее уход — огромная потеря для всех нас. <…> Ее творчество обладало неподражаемым обаянием и внутренней глубиной», — написала она в своем телеграм-канале.

Народный артист России Сергей Маковецкий назвал Тенякову невероятной актрисой, подобных которой «не будет никогда». «Это чудовищное известие. Она была невероятной актрисой. И для меня всегда любимой. Мне так горько, что ее не стало. <…> Больно невероятно», — сказал актер ТАСС.

«Это чудовищное известие. Она была невероятной актрисой. И для меня всегда любимой. Мне так горько, что ее не стало. <…> Тенякова и Юрский — это гремучая смесь. И вот уже обоих нет», — сказал он.

Лада Сизоненко, сыгравшая в фильме «Любовь и голуби» роль Оли, заявила NEWS.ru, что работать с Теняковой было очень легко.

«Она очень веселая была, она прям зажигалка такая была, то есть в самом лучшем смысле этого слова. Такая искрометная. Я вспоминаю, она все время хохотала. Юмор такой у нее был тонкий», — поделилась актриса.

По ее словам, во время съемок фильма «Любовь и голуби», где 39-летняя Тенякова играла пожилую бабу Шуру, ее смех заряжал всю съемочную группу.

«У Теняковой во время съемок «Любовь и голуби» был грим такой, вот эти морщины, когда она бабу Шуру играла. Ей было тогда всего 39 лет. И когда она хохотала, она руками держала, говорила: «Все, перестаньте меня смешить. У меня сейчас грим лопнет». И это добавляло еще больше смеха», — рассказала Сизоненко.