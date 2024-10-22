Владельцы долларов старого образца могут обменять их на купюры нового образца за пределами России. Об этом рассказал «Ленте.ру» экономист Михаил Беляев.

«По американскому законодательству и новые, и старые доллары остаются актуальными, хотя старые и пытаются изымать из обращения. Так что можно попробовать обменять сбережения за пределами России, но здесь будет сразу две проблемы: во-первых, человек может потратить больше средств на саму поездку, во-вторых, — столкнуться с проблемами в банке ввиду своего гражданства», — сказал он.

Россияне также могут обменять старые доллары с дисконтом внутри России. В этом случае необходимо проявлять особую внимательность во избежание риска столкнуться с мошенниками, а также избегать «мелких конторок», отметил Беляев.

«Можно поменять на евро — евро дизайн не меняли. Или на другую распространенную валюту. В принципе, валюта здесь не так важна, главное, чтобы потом не получилось так же, как с долларами», — пояснил экономист.

Вместе с этим Беляев напомнил о советах экспертов хранить сбережения в рублях в банке, «чтобы капали проценты», и обратил внимание на то, что текущие проценты по вкладам, предоставляемые банками, «сопоставимы с инфляцией, что бывает достаточно редко». Обстановка в стране позволит продлить сложившийся тренд на протяжении достаточно длительного срока, добавил экономист.

«Даже если ЦБ одумается и начнет снижать ставку, резко этого делать нельзя, только постепенно. Не больше, чем на процент в месяц. Итого до приемлемых десяти процентов пройдет как минимум год. При этом чем ближе к десяти процентам, тем медленнее должны быть темпы снижения ставки», — заключил он.

22 октября в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что россияне стали часто сталкиваться с отказами принять у них старые доллары за границей, пишет «Российская газета». По данным АТОР, в банках и пунктах обмена валют на популярных направлениях (Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Армения и др.) стали требовать расплачиваться «синими» долларами нового образца «в идеальном состоянии без потертостей, пятен и посторонних надписей».

«Это больная тема. Абсолютно непонятно, что произошло с долларом. Никаких объявлений о проблемах с приемом наличных ни Минфин США, ни Федеральная резервная система не делали, доллары старого образца из оборота не отзывали. Но на деле туристы стали очень часто сталкиваться с ситуацией, когда в России перед поездкой за рубеж им продают купюры старого образца, а за границей требуют уже нового образца», — рассказал вице-президент ассоциации Артур Мурадян.

По его словам, российские турагенты начали предупреждать об этой проблеме тех, кто собирается за границу. Мурадян отметил, что финансовые институты не могут объяснить сложившуюся ситуацию. В качестве одной из версий он назвал увеличение числа поддельных долларов старого образца.