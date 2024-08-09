Санкции США против Мосбиржи стали серьезным ударом по инфраструктуре расчетов для российских инвесторов. На вопросы о том, как защитить свой капитал, стоит ли хранить свои сбережения в валюте и как выбрать инвестиционную стратегию, для RTVI отвечает Роман Курганов, основатель компании Leader Wealth Management (Leader Group), инвестиционный советник (включен в реестр ЦБ).

Можно ли заработать на волатильности рубля

Приостановление торгов валютными парами с долларами США и евро на Мосбирже, вызвало значительный скачок волатильности рубля: после 12 июня она выросла в 4 раза. Впрочем, это было ожидаемо. Еще в 2022 году рубль стал самой волатильной валютой в мире. Причины, в целом, остаются прежними: сложности в расчетах с контрагентами за рубежом, снижение спроса на валюту со стороны импортеров, панические настроения населения, выражающиеся в обмене рублевых накоплений на валюты других стран.

Для многих инвесторов наступил удачный момент, чтобы купить по сниженной цене интересующие их ценные бумаги и дополнить ими свой портфель. Воспользоваться ситуацией смогут и трейдеры, получающие спекулятивную прибыль на фоне колебаний курса рубля.

Стоит ли скупать доллары США «для себя» на фоне волатильности рубля и хранить сбережения в этой валюте? По аналитическим данным, смысла нет: как минимум, до конца 2024 года курс будет колебаться в районе 90-92 рублей за 1 доллар США.

О масштабной девальвации рубля сейчас речи не идет, невзирая на его волатильность, благодаря действующим инструментам контроля.

Вскоре ситуация снова изменится: МинФин США разрешил операции с Мосбиржей только до 13 октября.

Юань — новый доллар?

Центробанк официально объявил юань главной иностранной валютой в России: теперь его курс по отношению к рублю будет задавать траекторию для всех валютных пар, включая доллар США и евро.

На фоне этих заявлений и укрепления сотрудничества между Россией и Китаем растет доверие к юаню, у которого впервые появляется реальная возможность заменить доллар. Вероятнее всего это произойдет для участников БРИКС, количество стран в которой удвоилось: в организацию вступили или вступают, Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

О перспективах юаня говорит и то, что дедолларизация станет одной из главных тем октябрьского саммита БРИКС в Казани, как сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Китай стремится к расширению использования юаня в качестве резервной валюты, в частности, валюты БРИКС.

По прогнозам аналитиков SberCIB Investment Research, у юаня вполне светлое будущее, как минимум, в рамках текущего года:

к концу года рубль подешевеет к юаню сильнее, чем к доллару;

юань останется наиболее ликвидной валютой на российском рынке;

биржевая торговля юанем пока продолжается, при этом прозрачность ценообразования курса «юань-рубль» будет выше, чем для долларов и евро;

часть держателей инструментов в долларах и евро перейдут на юаневые инструменты, тем самым повысив спрос на них.

Инвестировать в юань кажется вполне логичным и перспективным решением. Одна из главных трансформаций произошла с юаневыми облигациями: из способа диверсификации валютного риска они превратились в полноценный инвестиционный инструмент. Прогнозы аналитиков здесь весьма убедительны: покупка подборки юаневых облигаций сейчас может принести доход 15—24% за ближайшие шесть месяцев (в зависимости от курса рубля).

Другое простое и выгодное решение — юаневые депозиты. Ставки по ним растут динамично: максимальная составляет уже 6,38% годовых. При этом у вкладов в юанях есть и другие преимущества: на них действуют те же налоговые правила, что и на рублевые депозиты — НДФЛ в размере 13% только от суммы, превышающей самую высокую ставку ЦБ в рублях за год, умноженную на 1 млн (в 2024 году она составляет 16%).

В нынешних турбулентных условиях для диверсификации и поиска новых рынков логично рассматривать инвестиции не только в юань, но и в валюты дружественных государств и бывших стран СНГ, оставшихся доступными для покупки на Мосбирже. Это дирхам, гонконгский доллар, казахский тенге.

Английский метод инвестирования: «за» и «против»

Стоит отметить, что в сложившейся ситуации есть способ сохранения и приумножения средств, практически универсальный и подходящий всем. Английский метод инвестирования (или Unit-Linked) сейчас совмещает лучшее, что может предложить нам западный рынок. Это финансовое решение, которое позволяет инвестору накопить капитал для достижения долгосрочных финансовых целей посредством регулярных взносов или единовременного вложения в страховой полис. Он сам по себе уже является инвестиционной платформой, сохраняя все преимущества страхования жизни. Как это работает?

Для клиента открывается полис страхования жизни. Внутри него у частного инвестора есть все возможности для организации личного инвестиционного портфеля, администрированием которого занимается страховая компания. Важно, что капитал застрахован на все случаи жизни и даже после ее окончания — наследникам инвестора выплачивается сумма в размере 101% от стоимости портфеля. Английский метод пользуется популярностью не первый год, так как количество его плюсов заметно перевешивает «минусы». К числу преимуществ относятся:

низкий порог входа (от 500 долларов США), чтобы инвестировать в фонды с мировыми именами;

юридическая защита капитала (он не подлежит разделу при разводе и изъятию по требованию кредиторов или фискальных органов);

оптимизация налогообложения (доходы не облагаются налогом в период инвестирования).

И, наконец, при инвестициях клиент может рассчитывать на доходность 8-15% в год в валюте.

Английский метод инвестирования защищает активы клиента от санкций и является надежным решением для размещения средств, так как активы клиента застрахованы на полную сумму вложений. Он позволяет нивелировать большинство существующих на данный момент рисков для клиента с гражданством РФ.

Впрочем, есть у него и минусы. Многие компании, имеющие в основе английский метод инвестирования, ужесточают требования в части комплаенса (процедуры проверки клиента). В частности, они запрашивают документы, подтверждающие происхождение средств, резюме с биографией клиента, подробное описание и легальность происхождения денежных средств, которые будут проведены в страховую компанию для дальнейшего приобретения ценных бумаг и формирования инвестиционного портфеля.

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