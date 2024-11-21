Россиянам необходимо подготовиться к жизни в условиях растущей инфляции, следует из бюджета, принятого депутатами Госдумы в третьем чтении. Об этом рассказал «Инфо 24» старший научный сотрудник Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей, автор телеграм-канала «Простые числа» Олег Комолов.

Экономист, в частности, обратил внимание на то, что государство будет перераспределять все больший процент от национального дохода в пользу непроизводительных секторов, занимающихся вооружениями и обмундированием для солдат, которые «не создают новой стоимости, но активно потребляют общественный продукт».

«В итоге в гражданском секторе благ на рынке остается меньше, и на них растут цены», — пояснил Комолов.

Он также предположил, что из-за методов, которыми пользуется Центробанк для снижения инфляции, ключевую ставку могут вновь повысить в 2025 году, что приведет к удорожанию потребительских кредитов.

«В конечном счете чудес не бывает: боевые действия всегда оплачиваются за счёт простых граждан. Тем или иным образом государство изымает у них доходы», — добавил Комолов.

По его словам, несмотря на отсутствие прямых «налогов на СВО», доходы и сбережения домохозяйств «подъедает» инфляция, уменьшающая их покупательные возможности.

Федеральный бюджет за 2025-2027 годы был принят депутатами Госдумы в третьем чтении 355 голосами «за». В ходе голосования воздержались 77 депутатов, против бюджета проголосовала независимый парламентарий Оксана Дмитриева.

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, на оборонные расходы будет выделено 41,9 трлн рублей: в 2025 году — 13, 49 трлн рублей, в 2026 году — 12,79 трлн, и в 2027 году — 13,07 трлн рублей.

Проголосовавшая против проекта федерального бюджета Оксана Дмитриева пояснила RTVI, что избыточные заимствования и фактические расходы на обслуживание долга по бюджету на 2025 год в 2,5 раза превышают расходы на образование из-за “избыточных заимствований” на покрытие дефицитных статей расходов, которые не покрываются доходами.

«Но займы-то берутся существенно больше — чтобы затем эти деньги положить в Фонд национального благосостояния. Это полный абсурд, потому что мы уже видим, что доходы от вложения средств в Фонд национального благосостояния за это время в 5 раз меньше, чем наши совокупные расходы на обслуживание долга», — сказала она.

Дмитриева также назвала «бездумной» ключевую ставку из-за того, что 2,2 трлн рублей тратится из бюджета на субсидирование льготной ипотеки и кредитов, что превышает общую сумму расходов на образование и фундаментальную прикладную науку.