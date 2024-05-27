Вопрос об уравнивании размера пенсий сотрудников МЧС на федеральном и региональном уровнях можно решить за счет блогеров, уклоняющихся от налогов. Об этом заявил Инфо24 экономист Михаил Беляев. Такую инициативу, по его словам, могли бы реализовать налоговая служба и надзорные ведомства.

«Я бы посмотрел более внимательно на то, как исполняется налоговая дисциплина, кто сколько платит налогов, кто от них уходит. Достаточно одной какой-нибудь блогерши, которая не платит миллиард налогов в бюджет. Несколько блогеров могут решить этот вопрос, если налоговые и контрольные службы будут работать нормально», — порассуждал Беляев.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов заявил Инфо24 о необходимости уравнять в пенсионных правах пожарных и спасателей, которые работают в региональных структурах, но при этом выполняют такую же работу, как и сотрудники федерального МЧС.

В марте ЛДПР сообщила, что предложили правительству установить доплату пенсионерам, имеющим стаж от 30 лет. В партии заявили, что такой шаг позволит поднять общий размер пенсии до двух прожиточных минимумов.

Согласно данным Росстата, с 1 января 2024 года прожиточный минимум для пенсионеров в целом по России составляет 13290 рублей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала инициативу ЛДПР «слишком упрощенным взглядом на пенсионное обеспечение». Депутат отметила, что изменения в пенсионных выплатах предусмотрены уже существующим поручением президента правительству. В частности, за каждый год работы на пенсии будут увеличивать фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.