Пенсионный фонд не получает страховые взносы от каждого четвертого трудоспособного россиянина, обнаружил RTVI, изучив статистику Социального фонда России и Росстата. Эти люди не работают, занимаются натуральным хозяйством или воспитывают детей, объясняют эксперты. И в будущем часть из них не сможет претендовать на пенсию.

Социальный фонд России получает социальные взносы от 59 млн человек, говорится в отчете ведомства за 2022 год (данные за 2023-й пока недоступны). Самозанятыми числятся еще 4 млн, говорится в документе. А официально безработными за тот же период — чуть более полумиллиона человек.

При этом, по данным Росстата, трудоспособных россиян в 2022 году насчитывалось чуть больше 84 млн человек. А действительно работающих — 72 млн.

Согласно подсчетам RTVI, 21 млн россиян в трудоспособном возрасте не перечисляли деньги в Социальный фонд России. Если пересчитывать из числа официально имеющих какую-то работу, то цифра будет ниже — в районе 9 млн человек.

Дело в теневой экономике?

Разница между официальной численностью занятых и численностью трудоспособного населения объясняется в том числе размерами «серой экономики», рассказал RTVI Иван Каменев, доцент департамента теоретической экономики ФЭН НИУ ВШЭ.

Серая занятость составляет как минимум 14,5 млн, объяснил Каменев. Однако по большей части это мелкие контракты с низкими зарплатами. Расходы на их налогообложение могут оказаться даже больше, чем недополученные налоговые сборы, считает эксперт.

Теневая занятость в большей части присуща сектору малого и среднего бизнеса, в котором задействовано более 30 млн человек, пояснил RTVI Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. По данным Банка России, такие схемы чаще всего применяют в строительной отрасли (37%), торговле (29%) и сфере услуг (19%).

Граждане, которые получают «серую» зарплату, теряют трудовой стаж при начислении пенсии, добавил Щербаченко. Пенсионные отчисления выплачивают только тем, у кого была официально оформленная зарплата.

По разным оценкам до 20-25 % граждан получают заработную плату по черным или серым схемам, рассказала RTVI Людмила Иванова-Швец, к.э.н., доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По ее словам, определить сумму, которую недополучает бюджет, достаточно сложно — но речь идет о 3% ВВП, или 3 трлн. рублей. При этом часть тех, кто трудится по серой схеме, процент от официального минимума отчисляет в СФР, добавляет эксперт.

Кто еще не платит взносы?

Взносы в пенсионный фонд обычно не платит часть населения, которую называют «экономически неактивной», рассказал Каменев. “Эти люди не бесполезны: они могут вести домашнее хозяйство, воспитывать детей (особенно когда их много) либо заниматься натуральным хозяйством”, — уточнил он.

Так, по данным Росстата на 2021 год, уровень участия в рабочей силе женщин с тремя детьми в городской местности составляет 67,8%, а в сельской — 62,7%. То есть треть многодетных матерей заняты воспитанием детей и потому не работают, объяснил Каменев. Что касается натурального хозяйства, то в некоторых регионах доля населения, занятого в этой сфере, достигает 40% и выше, добавил эксперт.

Вторая категория людей — инвалиды, добавил Каменев. Как официально зарегистрированные, так и фактически нетрудоспособные и слабо трудоспособные (в том числе из-за накопленных хронических болезней, не дающих категорию инвалидности, и частых инфекционных болезней).

Очевидно, доля таких людей особенно велика в старших возрастах. Так, у мужчин в возрасте 60-64 года уровень участия в рабочей силе составлял в 2021 году около 47% (+10% за время пенсионной реформы), рассказал Каменев. У женщин предпенсионного возраста он достиг 60%.

“Часть неработающих мужчин — льготные пенсионеры, но в остальном проседание участия в рабочей силе в старших возрастах объясняется именно тем, что ожидаемая продолжительность здоровой жизни значительно ниже пенсионного возраста. Падение участия в рабочей силе мужчин начинается уже за 10 лет до пенсионного возраста. У женщин — несколько позже, но более заметно”, — сказал он.

Третья категория — обучающиеся. В последние годы студентов стало значительно меньше из-за демографического спада, но в ближайшие 10-15 лет их будет больше, говорит Каменев. По его прогнозам, от 5 млн обучающихся в 2020 году мы вернемся к привычным 7-8 млн.

“Основной разрыв между численностью населения в трудоспособном возрасте сосредоточен в предпенсионном возрасте и регионах с натуральным хозяйством. Эти неиспользуемые ресурсы достаточно велики. Они многократно превышают уровень трудодефицитности российской экономики на годы вперед. Однако использовать их «прямо сейчас» невозможно, для этого требуются годы реформ в сельском хозяйстве и здравоохранении”, — резюмировал Каменев.