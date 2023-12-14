Цены на яйца в России упадут после Нового года в связи с расширением импорта, а также из-за традиционно низкого спроса в праздники. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России, экономист Леонид Холод.

«Ввоз импортного яйца, неважно, по какой цене, создаст качественную конкуренцию, он поможет сбалансировать спрос и предложение», — считает эксперт.

Он добавил, что даже без расширения импорта цены на яйца упадут после Нового года, поскольку в праздничные дни люди меньше ходят по магазинам.

«В любом случае, если импорт будет большим, то дальше при большом желании продать десяток яиц за 220 рублей не получится. С помощью импортной интервенции можно утихомирить ажиотаж, который очень опасен», — сказал Холод.

По данным Росстата, с начала 2023 года куриные яйца подорожали на 42,41%. За неделю с 28 ноября по 4 декабря цены на них выросли на 4,2%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пообещала проверить обоснованность повышения цен на яйца. Провести проверку в регионах также поручил генпрокурор России Игорь Краснов.

Правительство России одобрило льготные нулевые пошлины на импорт яиц, они будут действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Министерство сельского хозяйства 13 декабря анонсировало первые поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции. По прогнозу ведомства, цена на яйца стабилизируются в ближайший месяц.

Президент Владимир Путин на прямой линии извинился за подорожание яиц и объяснил его сбоем в работе правительства.