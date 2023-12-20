Снижение цен на яйца произойдет после Нового года, считает доктор экономических наук, бывший глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод. Ранее с таким же прогнозом уже выступили глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и «Руспродсоюз».

«Как праздник с 31 декабря на 1 января пройдет, спрос резко упадет. После новогодней горячки цены и так всегда снижаются», — объяснил Холод в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, связанный с праздником дисбаланс спроса и предложения либо уменьшится, либо полностью нивелируется.

«Дополнительно еще будут поступать объемы [яиц] из Турции. Совершенно очевидно, что это приведет к снижению цены», — отметил экономист.

На прошлой неделе надежду на снижение цен на яйца после Нового года выразил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, яйца — «достаточно сезонный продукт», в это время цена на яйцо всегда возрастает.

«Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортная. Цены продолжают понемногу расти, но тем не менее дальше должен сказаться и сезонный фактор. Я очень надеюсь, после Нового года цены начнут снижаться», — сказал Патрушев журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он отметил, что в ближайшее время должны поступить яйца из Азербайджана, а «недели через 2-3 уже пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены».

«Руспродсоюз» также ожидает, что цены на яйца снизятся после Нового года, заявил зампредседателя правления ассоциации Дмитрий Леонов.

«Уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен — их стабилизируют договоренности с торговыми сетями. Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта», — сказал Леонов на этой неделе агентству ТАСС.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря связал рост цен на яйца со «сбоем в работе правительства». По словам Путина, спрос на эту продукцию увеличился, а объем ее производства остался прежним. Путин выразил сожаление по этому поводу и принес извинения, пообещав, что «в ближайшее время ситуация будет исправлена».

По данным Росстата, с начала года цены на куриные яйца в России подскочили более чем на 46% — это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке.

В ноябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что проверит обоснованность повышения стоимости куриных яиц, а в декабре предложила штрафовать крупные компании за необоснованное завышение стоимости определенных товаров. «Известия» предположили, что в перечень войдут «социально значимые» продукты, среди которых есть в том числе и яйца.

Генеральная прокуратура России 8 декабря сообщила, что генпрокурор Игорь Краснов поручил организовать проверки по пресечению нарушений при ценообразовании на куриные яйца.