В Испании найден мертвым бывший сотрудник МВД Украины Игорь Грушевский, пишет местная газета El Español со ссылкой на источники. Его тело обнаружили в бассейне жилого комплекса Cala Alta в городе Вильяхойоса ― того же самого, где в 2024 году был убит российский летчик Максим Кузьминов, угнавший на Украину вертолет Ми-8.

Издание называет Грушевского высокопоставленным сотрудником управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и указывает на «загадочные обстоятельства» его смерти.

Вечером 29 июля 61-летний Грушевский плавал в бассейне ЖК, где за несколько месяцев до этого купил квартиру. Через некоторое время соседка-украинка и несколько молодых людей, проходивших через общественные зоны комплекса, обнаружили мужчину в бассейне лицом вниз без признаков жизни. Они попытались оказать Грушевскому первую помощь, но не смогли его спасти, как и прибывшие медики.

Обстоятельства смерти мужчины вызвали сомнения у жителей Cala Alta, пишет El Español. По утверждению газеты, некоторые из них «опасаются, что это было очередное преступление».

Травм на теле Грушевского не было, но из одного уха шла кровь, говорится в статье. При этом большинство жителей склоняются к версии инфаркта или инсульта, считая маловероятным, что Грушевский мог утонуть в бассейне глубиной полтора метра.

По данным газеты, у мужчины были плохие отношения с соседями. Из почти 20 обитателей ЖК только один знал, как его звали и чем он занимался в прошлом. Большинство же, как пишет газета, даже не были в курсе о происшествии в бассейне.

Общедоступной информации об умершем нет. El Español нашла в украинских системах проверки юридических документов данные о том, что в 1993 году Грушевский работал в управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в Черкасской и Кировоградской областях. В 2015 году это подразделение расформировали в рамках масштабной реформы полиции, вместо него была создана Нацгвардия.

Пресс-служба МИД Украины подтвердила смерть Грушевского и сослалась на данные генконсульства в Барселоне, согласно которым он умер в результате утопления. Консулы помогли оформить документы для репатриации тела Грушевского на Украину, добавили в ведомстве.

Гражданская гвардия Испании не нашла ничего подозрительного в обстоятельствах смерти Грушевского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов провинции Аликанте. По их данным, все указывает на несчастный случай или естественные причины смерти, расследование по делу не ведется.

Убийство летчика Кузьминова

В феврале 2024 года испанские СМИ сообщили об убийстве российского летчика Максима Кузьминова, который в августе 2023-го перешел на сторону Украины, угнав туда вертолет Ми-8.

Тело Кузьминова с огнестрельными ранениями нашли на парковке жилого комплекса Cala Alta в Вильяхойосе, где живет много россиян и украинцев. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило смерть летчика.

Источник «Украинской правды» в ведомстве заявил, что Кузьминова нашли застреленным после того, как он «пригласил свою бывшую к себе». Представитель украинской разведки в разговоре с Politico утверждал, что КУзьминов «был бы под защитой», если бы остался на Украине, но он захотел уехать за границу.

В сообщениях об убийстве Кузьминова были нестыковки, из-за чего СМИ и военные блогеры выражали сомнения в том, что он действительно погиб. Высказывались версии, что информация о смерти летчика была вбросом. El Español отмечает, что расследование по этому делу еще ведется, но засекречено.