Российского летчика Максима Кузьминова, который в августе 2023 года угнал на Украину вертолет Ми-8, застрелили возле его места жительства в испанском городе Вильяхойоса двое неизвестных. Об этом пишет Politico со ссылкой на информацию, полученную в ходе интервью с очевидцами.

Как отмечает издание, несмотря на то, что с момента убийства прошло уже больше полугода, многие детали нападения на Кузьминова по-прежнему остаются не ясны, в том числе не установлены личности подозреваемых. Испанские власти и местные правоохранители не спешат и не охотно расследуют дело об убийстве, утверждает Politico.

По словам одного из очевидцев происшествия, местного жителя, который одним из первых обнаружил Кузьминова, на теле российского летчика было «как минимум шесть пулевых ранений».

Согласно сведениям издания, Кузьминов пытался убежать от преследователей, но те настигли его на парковке возле дома, где проживал летчик. Тело мужчины нашли возле пандуса у входа в подъезд дома. Politico пишет, что преступники могли сбить Кузьминова на автомобиле. Несколько дней спустя машину, на которой, предположительно, могли передвигаться злоумышленники, обнаружили сгоревшей в 20 км от города, сообщает издание.

Эксперт по России Марк Галеотти в разговоре с изданием заявил, что убийство похоже на действия членов организованной преступной группы (ОПГ). Также он предположил, что испанские бандиты могли расправиться с Кузьминовым по заказу.

По информации издания, в жилом комплексе Cala Alta, где проживал Кузьминов, обычно останавливаются на короткий срок туристы и беженцы из других стран. Все они неохотно разговаривают на тему произошедшего.

Смотритель Cala Alta, который вторым прибыл на место преступления, рассказал Politico, что разговаривал с Кузьминовым единожды, и эта беседа была на бытовую тему. После этого он периодически видел российского летчика на территории комплекса. По словам смотрителя, пилот предпочитал одежду темных тонов, носил толстовку и шапку. Это создавало впечатление, что Кузьминов старался не привлекать внимания и оставаться незамеченным.

Как отмечает Politico, в Вильяхойоса проживает много россиян и украинцев. Кроме того, в городе есть приход русской православной церкви.

Представитель украинской разведки в разговоре с изданием заявил, что летчик сам виноват в своей гибели.

«Кузьминов хотел денег, он их получил. Мы дали ему $500 тыс. На Украине он был бы под защитой, но однажды он пришел и сказал, что хочет уехать за границу»,— сказал собеседник.

Как пишет издание, украинское военное руководство разработало операцию «Синица», в рамках которой Киев предлагал российским военнослужащим от $10 тыс. до $1 млн за дезертирство и побег из зоны боевых действий. Подобную схему применили по отношению к Кузьминову.

Дело Кузьминова

В августе 2023 года стало известно, что российский вертолет Ми-8 оказался на Украине. По данным украинского Главного управления разведки (ГУР), угон воздушного судна произошел «в результате длительной спецоперации», а сам Кузьминов при этом «заблаговременно» вывез семью на Украину. Позднее ГУР выпустило документальный фильм о российских летчиках, в числе которых был Кузьминов. В нем он заявляет, что перешел на сторону Киева, поскольку выступает против военной операции и не хочет иметь к ней отношение.

В феврале 2024 года в испаноязычных СМИ начали появляться сообщения об убийстве Кузьминова в провинции Аликанте. ГУР позже подтвердило факт смерти Кузьминова. Источники украинских изданий утверждали, что пилот «пригласил свою бывшую к себе», а затем его «нашли застреленным».

Газета The Wall Street Journal писала, что Кузьминов жил в испанском городе Вильяхойоса как минимум с декабря 2023 года.

После убийства Кузьминова советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что летчик пользовался «планом защиты», и призвал власти Испании провести расследование.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал Кузьминова «предателем и преступником», который стал «моральным трупом» уже тогда, когда планировал переход на сторону Украины. В Кремле заявили, что не располагают информацией о смерти летчика.