Прокуратура запросила для бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова три года и шесть месяцев лишения свободы по новому уголовному делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), сообщает «Коммерсантъ».

Сторона обвинения выступила с соответствующим предложением в четверг, 28 ноября, в ходе прения сторон во 2-м Западном окружном военном суде.

По словам прокурора, Горинов во время своего пребывания в тюремной больнице оправдывал подрыв Крымского моста, а также действия батальона «Азов»* и спецподразделения украинской разведки «Кракен». Высказывания экс-депутата подтвердили его сокамерники, утверждает гособвинитель.

О том, что на бывшего муниципального депутата завели новое уголовное дело, стало известно осенью 2023 года. Судебные слушания по нему начались 27 ноября. В зал суда бывший депутат принес антивоенный плакат, отмечали соратники Горинова в телеграм-канале.

Сейчас Горин отбывает наказание за распространение «фейков» об армии группой лиц с использованием своего служебного положения и по мотивам ненависти или вражды (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В июле 2022 года он стал первым в России, кого по этой статье приговорили к реальному сроку — семи годам колонии. Обвинение утверждало, что на заседании совета депутатов 15 марта Горинов и Елена Котеночкина критиковали действия России на Украине. Вину экс-депутат не признал, а во время оглашения приговора держал в руках плакат с лозунгом, критикующим российскую военную операцию.

В декабре 2023 года адвокат рассказал об «очень плохом состоянии здоровья» Горинова, который перенес туберкулез и операцию по удалению части легкого. Защитник экс-депутата пояснял, что у его клиента нет сил «даже сидеть на стуле и говорить», а кожа посинела. Сам Горинов через группу поддержки жаловался на бронхит в активной стадии — с повышенной температурой, постоянным ознобом и затрудненным дыханием.

* Организация признана в России террористической и экстремистской и запрещена