Бывший глава Коми Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Уйба, который возглавлял Коми с 2020 года, 5 ноября объявил об отставке с занимаемого поста. По словам чиновника, Путин доверил ему новый фронт работ уже на федеральном уровне.

«Для меня это новый вызов и огромная ответственность. Благодарю Владимира Владимировича Путина за доверие и предложение», — заявил Уйба.

Он также поблагодарил команду правительства Коми и глав муниципалитетов за «результативную работу», в ходе которой они «приложили все силы», чтобы сделать жизнь населения комфортнее.

О причинах отставки Уйбы официально не сообщалось. «Ведомости» еще в октябре писали, что он может покинуть пост главы Коми до конца 2024 года. Собеседники издания, близкие к администрации президента утверждали, что у чиновника «очень испорчены отношения с местными элитами», тогда как в правительстве республики наблюдается высокая текучка. При этом, по словам одного из источников «Ведомостей», к Уйбе хорошо относится руководство страны.

Временно исполняющим обязанности главы Коми назначен бывший губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. Его место заняла начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.