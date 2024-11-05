Глава Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн может возглавить республику Коми вместо объявившего об отставке Владимира Уйбы. Об этом пишут «Ведомости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента.

Собеседник «Ъ» отметил, что Гольдштейн уже работал в Коми — в частности, в 1990-х он руководил предприятиями в Ухте, а в 2007-м стал депутатом Госсовета республики по Ярегскому одномандатному округу.

Источники «Ведомостей» называют Гольдштейна «своим» для Коми за счет наработанного опыта и отсутствия конфликтов с действующей администрацией.

Ростислав Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в Тверской области. Начинал трудовую деятельность на Сахалинской ГРЭС в качестве слесаря. Затем переехал в Коми, где основал торговый дом «Гольдштейн». В начале 2000-х ушел в политику. В 2020 году Гольдштейна избрали главой Еврейской автономной области.

В то же время, по данным источников «Ъ» в администрации президента, вместо Гольдштейна пост главы ЕАО может занять начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк. Среди прочего она занимает должность замсекретаря по работе с общественными объединениями и молодежной политике регионального отделения «Единой России». Пост секретаря регионального отделения фракции занимает сам Гольдштейн.

Марии Костюк 47 лет. Она окончила Биробиджанский государственный педагогический институт. Костюк занимала пост замглавы мэрии Биробиджана. С 2021 по 2023 годы была зампредом правительства ЕАО. В 2023 году вошла в список доверенных лиц президента России Владимира Путина.

5 ноября глава Владимир Уйба сообщил, что покидает пост главы Коми. По его словам, президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Уйба не уточнил должность, на которую переходит.

Отставка главы Коми стала уже третьим объявлением об уходе с должности главы региона за два дня. 4 ноября об отставке сообщили Максим Егоров и Василий Голубев, возглавлявшие Тамбовской и Ростовскую области соответственно. На эти посты Путин назначил бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова и главу Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.